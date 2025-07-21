"Мечты и надежды разбились вдребезги": в боях на Донетчине погиб 26-летний защитник с Черкасщины. Фото

На Покровском направлении фронта оборвалась жизнь молодого защитника Ярослава Петровского из Черкасской области. Он служил водителем обслуги миномета.

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Защитнику навеки осталось 26 лет. О потере сообщил Шполянский городской совет.

"Коварный враг остановил жизненный путь еще одного молодого жителя нашей громады", – отметили в ведомстве.

Что известно о защитнике

Там рассказали, что Петровский Ярослав Васильевич, 15.01.1999 г. р., проживал в селе Искриное.

В рядах ВСУ старший солдат служил водителем 1-й обслуги миномета минометного взвода батальона оперативного назначения.

Воин погиб 18 июля 2025 года в бою вблизи города Мирноград Покровского района Донецкой области.

"Глубокие соболезнования семье, побратимам, друзьям. Скорбим в горе вместе с вами. Покойся с ангелами, Герой", – сообщили в горсовете.

Информацию о формировании живого коридора для встречи погибшего защитника, а также о захоронении землякам сообщат позже. До 22 июля в Шполянской громаде продлятся дни траура.

"Старший солдат, водитель. Его жизнь, его мечты, его надежды – все разбилось вдребезги в момент, когда остановилось сердце... Искренне сочувствую скорбящим семьям, которые потеряли еще таких молодых сыновей. Не забудем. Никогда", – написал и. о. городского головы Шполы Олег Кошевой.

Что предшествовало

16 июля в Черкассах провели в последний путь полицейского Юрия Бузько, который погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Герою было всего 35 лет.

Ранее стало известно о гибели еще одного воина из Черкасской области: на Купянском направлении фронта, отражая атаки оккупантов, погиб 52-летний Сергей Дяченко. Он служил стрелком, имел звание младший сержант.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае в лесном массиве вблизи воинской части на Черкасщине нашли тело военнослужащего, который был участником АТО и воевал в горячих точках. У 44-летнего уроженца Кировоградщины Евгения Плитко, которого обнаружили без признаков жизни, не было ни паспорта, ни телефона.

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