'Выглядит так, что россияне снова тянут время': Умеров доложил Зеленскому о переговорах в Стамбуле

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Украина предложила России провести встречу лидеров до конца июня, ведь только те, кто имеет реальные полномочия, могут принимать важные решения для мира. Он предупредил, что если Россия снова будет затягивать переговоры, это приведет к усилению международных санкций.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Министр подчеркнул, что Россия отвергает даже саму идею прекращения убийств и что сейчас нужно давление со стороны мирового сообщества для достижения настоящего мира, а не имитации переговоров.

"По возвращению в Киев передам также предложения россиян, которые они предоставили только сегодня - непосредственно во время переговоров. Украинская сторона действовала четко и последовательно. Передали позиции, сформулированные Президентом Владимиром Зеленским. Одна из ключевых - безусловное прекращение огня минимум на 30 дней. Это наш принцип и позиция партнеров в течение многих месяцев. Россия отвергает даже саму идею прекратить убийства", – отметил министр.

Министр обороны Украины также рассказал, что на переговорах в Стамбуле российская сторона передала украинской делегации свой "меморандум" только во время встречи, что усложнило достижение результатов.

Он добавил, что хоть и есть сложности, удалось договориться об обмене пленными, в частности тяжелоранеными и молодыми солдатами, а также о возвращении тел погибших. Украинская сторона передала России проверенный список похищенных детей, и возвращение хотя бы части из них стало бы важным гуманитарным шагом.

"Выглядит так, что россияне снова тянут время, пытаясь создать "картинку дипломатии" для США без реальных действий. Единственный прогресс – освобождение наших людей из плена. Есть договоренности: обмен всех тяжелораненых и тяжелобольных "всех на всех", обмен всех солдат в возрасте 18-25 лет "всех на всех", возвращение тел павших – 6000 на 6000", – рассказав Умеров.

Он подчеркнул, что Украина остается сильной, принципиальной и здравомыслящей, и хочет мира, но не любой ценой и не на условиях агрессора.

"Передали также полностью верифицированный список похищенных украинских детей. Возвращение хотя бы части - станет гуманитарным актом, если Россия действительно хочет двигаться к миру. Мы также предложили провести встречу на уровне лидеров до конца июня. Потому что решения могут принимать только те, кто действительно принимает решения. Если же и это – попытка затянуть время, то ответ должен быть один: более жесткие международные санкции", – подытожил чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров Украины и РФ при посредничестве Турции. Украинскую делегацию возглавлял Умеров, а российскую – помощник Путина Мединский.

Переговоры продолжались более часа. Стороны обменялись меморандумами по урегулированию и подробно обсудили обмен пленными. Москве был передан список вывезенных из оккупации украинских детей, которых Киев требует вернуть. В сети при этом отметили, что делегация РФ имела обеспокоенный вид после "черного дня" для российской военной авиации.

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