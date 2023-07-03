'Выбрали неслучайно': Федина указала на нюансы по делу против Алексеева

Уголовное преследование Сергея Алексеева – месть за то, что он защищает оппозиционных к власти политиков.

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Такое мнение высказала народная депутат из фракции "Европейская Солидарность" София Федина на своей странице в Facebook.

"В 11.00 в Лычаковском районном суде Львова планируется судилище над Сергеем Алексеевым, юристом, депутатом от ЕС. Единомарафонные пропагандисты уже вылили тонны грязи на нас всех, обвиняя его во всех грехах человечества только за то, что он получил средства – оплату за услуги адвокатов" от клиента юридической компании, в которой у него есть доля, для передачи директору, который не смог прибыть, потому что был на похоронах близкого человека", – написала Федина.

По ее мнению, Алексеева выбрали для основания неслучайно: он не только депутат от "Европейской Солидарности" и ударник, но и глава фан-клуба братьев Кличко.

"Виталий Кличко тоже сейчас отбивает циничные атаки воров с власти. А еще юридическая фирма "Алексеев, Боярчуков и партнеры" защищала меня и Марусю Зверобой по делу потерпевшего от слов двух неизвестных женщин, которые посмели сказать, что "на передовой стреляют", мэра Чернигова Атрошенко, мэра Киева Виталия Кличко, и вообще защищает оппозиционных политиков от нападок власти", – отмечает народный депутат.

Федина призвала всех следить "за руками служебных махинаторов".

Этот суд – спектакль, чтобы отвлечь людей от реальных проблем и реальной измены интересов государства", – подчеркнула нардепка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что из-за обысков и изъятия паспортов срывается поездка Алексева в Лондон, где он, как член временной специальной комиссии, должен представлять доказательства террористической деятельности группы "Вагнера" на территории Украины.