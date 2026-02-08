Выборы уже в мае? Вениславский объяснил, когда реально могут организовать голосование за мирное соглашение

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский оценил вероятность проведения выборов в Украине в мае 2026 года как "крайне низкую". Прежде всего это обусловлено тем, что рабочая группа еще не наработала соответствующий проект закона.

Об этом он заявил в интервью Radio NV. Парламентарий отметил, что в феврале наработать законопроект Верховная Рада не успеет.

"В феврале мы точно его не рассмотрим. В лучшем случае – в марте мы сможем рассмотреть проект закона, если он к тому времени будет готов. Рассмотреть, принять. Если он вступит в силу, то это будет не раньше конца марта – начала апреля", – сказал Вениславский и добавил, что учитывая фактор безопасности провести выборы через два месяца после вступления закона в силу точно невозможно.

Парламентарий подчеркнул, что для заключения мирного соглашения в марте необходимо достичь согласия, однако в Москве заявляют, что их максималистские цели остаются неизменными.

Чиновник также отметил, что, по данным главы Офиса президента Кирилла Буданова, весной (в марте-апреле) откроются "максимальные возможности" для заключения мирного соглашения.

"Те "козыри", которые есть сейчас у РФ, а именно террористические атаки на энергообъекты Украины, будут исчерпаны", — добавил он.

Выборы в Украине

Напомним, ранее ЦИК Украины приняла ряд предложений относительно того, как на законодательном уровне урегулировать организацию выборов после военного положения в Украине. Теперь указанные предложения передадут в Верховную Раду, соответствующим комитетам и рабочей группе. Определение потенциальных рисков и проблемных вопросов, которые могут возникнуть при организации послевоенных выборов стартовало в Украине еще в начале полномасштабного вторжения.

В то же время глава ЦИК Олег Диденко предложил подождать шесть месяцев между завершением действия военного положения в стране и началом избирательного процесса и, соответственно, проведением выборов. Это время нужно для оценки возможности проведения выборов на отдельных территориях, анализа готовности избирательной инфраструктуры (с учетом последствий войны), уточнения информации об избирателях и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, выборы в Украине по мнению избирательной комиссии, обойдутся государственному бюджету минимум в 10 миллиардов гривен по ценам 2024 года. Основную часть этих средств планируют потратить на оплату труда людей, привлеченных к организации и проведению голосования.

