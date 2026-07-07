"Вы можете стать одним из 30 тысяч": Рютте призвал россиян "хорошо подумать", прежде чем поступать на военную службу

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал граждан России хорошо подумать, прежде чем поступать на военную службу. По его словам, российское руководство готово ежемесячно жертвовать десятками тысяч своих военнослужащих.

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Об этом Марк Рютте заявил во время совместного пресс-брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре. Перед этим Зеленский сообщил о потерях российской армии, понесенных ею в июне.

Рютте заявил, что российский диктатор Владимир Путин готов ежемесячно жертвовать до 30 тысяч своих военнослужащих.

"Путин готов жертвовать до 30 тысяч солдат на поле боя. Представьте себе, какие огромные потери это для семей", — сказал генеральный секретарь НАТО.

Он также обратился непосредственно к гражданам России, которые планируют подписать контракт с российской армией.

"Если вы молодой человек из России и раздумываете о вступлении в армию, вы можете стать одним из 30 тысяч человек в этом или следующем месяце. Вы знаете, что ваш президент, Владимир Путин, готов пожертвовать вами. Поэтому хорошо подумайте, прежде чем поступать в армию", – подчеркнул Рютте.

Зеленский озвучил потери России

Во время выступления на саммите НАТО президент заявил, что широкое применение беспилотников и технологий ведения боя на расстоянии коренным образом изменило современную войну.

По его словам, украинские Силы обороны ежемесячно уничтожают примерно 30 тысяч российских военных. В июне потери РФ составили почти 28 тысяч человек, и большинство из них были уничтожены именно с помощью беспилотников.

"Честно говоря, мы не испытываем никакой гордости. Мы делаем это только потому, что вынуждены вести войну, которую не начинали", — подчеркнул президент.

Напомним, 7 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Турции — Анкару, где принимает участие в саммите НАТО. С президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом он встретится завтра, 8 июля, в 14:30, после заседания Совета НАТО.

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