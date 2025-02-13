Вы можете договориться о чем угодно, но без Украины и ЕС это провалится – Каллас о переговорах Трампа с Путиным

Любые договоренности о прекращении войны в Украине должны заключаться вместе с самой Украиной, а также с Европейским Союзом. В противном случае они обречены на провал.

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Об этом 13 февраля, во время заседания Совета Украина-НАТО, заявила глава европейской дипломатии Кайя Каллас. Она подчеркнула, что для начала таких переговоров "нужны европейцы и нужны украинцы".

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности отметила, что и Украина, и ЕС необходимы хотя бы для того, чтобы имплементировать договоренность.

"Любое соглашение без нас, провалится, потому что Европа и Украина необходимы для того, чтобы также имплементировать это соглашение. Без нас вы можете договориться о том, что удобно, но все это провалится из-за отсутствия имплементации", – сказала Кайя Каллас,

Глава дипломатии ЕС особо подчеркнула, что "скорое решение" вопроса войны в Украине не сработает.

"Любая сделка без нас провалится. Такие нечестные соглашения мы уже видели раньше, например минские договоренности. Поэтому они просто не будут работать, не остановят убийства и не остановят войну", – считает госпожа Каллас.

Она подчеркнула, что Европа "должна помочь Украине обороняться от агрессии, чтобы не произошло более широкого конфликта".

Высокий представитель ЕС также рассказала, что сегодня утром встретилась с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Он заверил ее, что "украинцы стоят твердо и не отдадут свою свободу и территорию".

"Европа тоже будет твердо стоять и продолжит поддерживать Украину в их борьбе", – отметила Каллас.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 февраля президент США Дональд Трамп провел разговор с российским диктатором Путиным. В частности, они говорили об Украине. Американский президент заявил, что они договорились работать вместе – "очень тесно, включая посещение государств друг друга", а также начнут переговоры "немедленно".

После звонка Путину Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Они обсудили дипломатические, военные, экономические вопросы. Трамп проинформировал украинского президента о том, что ему сказал Путин.

А уже после этого, во время пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил, что Украина "вряд ли вернет" все захваченные Россией территории, однако предположил, что страна может получить обратно некоторые из них. В то же время возвращение к границам 2014 года он назвал "невероятным".

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