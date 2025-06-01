Смертоносные удары вместо 'меморандумов': Сибига показал, как Россия 'готовится к миру'

Министр иностранных дел Андрей Сибига в очередной раз обратил внимание на нежелание страны-агрессора России договариваться о мире. Он показал короткое видео, на котором зафиксирована работа противовоздушной обороны во время российской воздушной атаки.

Видео дня

Кадры дипломат опубликовал в соцсети Х. На них слышны звуки взрывов и автоматной очереди.

"Послушайте звуки над моим домом – и тысячами украинских домов – этим утром. Противовоздушная оборона отражает российские удары. С прошлой ночи Украина подвергается массированным воздушным атакам. Баллистические, крылатые и кассетные ракеты, а также сотни беспилотников обстреливают людей по всей стране", – написал Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что Россия, несмотря на показательное стремление говорить о мире, до сих пор даже не передала никому свое видение этого мира в "меморандуме". Вместо этого она начинает новые смертоносные атаки против Украины.

"В отличие от мифического "меморандума", мы четко видим и слышим настоящие "послания" России – ее ракеты и дроны", – отметил министр.

Он в очередной раз призвал к усилению давления на страну-агрессора РФ, потому что только после этого она "начнет серьезно относиться к миру".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Андрей Сибига заявил, что Киев ко второму раунду переговоров (2 июня) хочет получить "меморандум" с условиями РФ по завершению войны. По его словам, Украина стремится закончить боевые действия в этом году.

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