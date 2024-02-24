Второй год полномасштабной войны: Украина наводит порядок в море, высушивает нефтегазовый сектор России. Анализ перспектив от экспертов

24 февраля 2024 года – вторая годовщина с начала полномасштабного российского вооруженного вторжения в Украину.

Второй год войны был временем больших надежд. Казалось, именно он будет если не переломным в этой страшной войне, то хотя бы принесет еще больше надежды на окончательную победу.

Можно констатировать, что за последний год энтузиазма помогать Украине у наших западных партнеров стало меньше. Они как будто привыкли, что в Украине – война, и это имело негативные последствия. Но все равно у наших партнеров не исчезло понимание главного – зло должно быть остановлено и наказано, иначе оно будет множиться.

Об успехах, неудачах и ближайшем будущем Украины – в материале OBOZ.UA.

Проблемный вопрос помощи будет решен положительно

"Главный результат на сегодняшний день – Россия потерпела стратегическое поражение в Украине. Ее военная сила, которая еще два года назад пугала весь мир, тает с каждым днем из-за украинского сопротивления. У агрессоров сейчас нет сил захватить крупные города и установить там оккупационный режим" – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал народный депутат Украины, глава парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

"Россия потерпела и политическое поражение, ведь вместо умиротворения агрессора Запад активно поддерживает Украину и оказывает ей серьезную военно-техническую и экономическую помощь с самого начала войны. Запад не может позволить агрессору победить, потому что это разрушит мировой порядок. Именно это и обуславливает дальнейшую поддержку Украины. Да, на этом пути есть определенные проблемы, но все они будут решены в ближайшее время.

Важным достижением 2023 года стало то, что Украина, по сути, одержала победу в акватории Черного моря, уничтожив большую часть Черноморского флота РФ. За два года войны СОУ освободили от оккупации по меньшей мере половину ранее оккупированных территорий, а также уничтожили большую часть регулярной российской армии, начавшей полномасштабное вторжение.

Украине сейчас тяжело, в том числе потому, что против нее ведет войну коалиция тоталитарных режимов: Россия, Беларусь, Иран, Северная Корея. Кроме того, российской военной машине оказывают опосредованную экономическую поддержку Китай и Индия, покупающие российскую нефть и газ.

К сожалению, в Европе есть также "друзья Путина", пытающиеся саботировать европейскую поддержку Украине изнутри. И даже их сопротивление не помешало действительно историческому событию – получению приглашения к переговорам по вступлению в Евросоюз. Это политическая победа 2023 года, которая была крайне необходима нашей стране именно в это время. Решение ЕС по Украине – своеобразная демонстрация Кремлю того, что украинцев никто не оставит наедине. Поддержка и помощь будут. Приглашение усиливает нашу позицию во всем мире.

Достижениями можно считать и то, что нам удалось сохранить и усилить международную коалицию поддержки Украине, а также то, что Германия существенно изменила свою позицию и постепенно становится едва ли не самым главным нашим союзником.

Если говорить о неудачах, то, по моему мнению, по объективным и не зависящим от нас причинам не удалось добиться внедрения вторичных санкций в отношении тех стран, которые покупают в больших количествах российскую нефть и газ.

Главная же политическая проблема второго года войны – помощь Украине со стороны США оказалась в полной зависимости от американской внутренней повестки и предвыборной гонки. К сожалению, поляризация и популизм все больше становятся главными факторами американской политики. Ситуация действительно зашла в тупик, и ее нужно срочно разрешить. По моему мнению, вопрос помощи будет в конце концов решен положительно. Нам нужно пройти определенный сложный этап, связанный с избирательным процессом в США. Что точно можно сказать, так это то, что администрация Байдена будет искать варианты, как бы помочь Украине".

Как для воюющей страны экономика держится хорошо

"Самое главное, что в 2023 году, то есть на второй год войны, ВВП Украины вырос на 5%. Удалось стабилизировать инфляцию на уровне 4,5%. Произошла определенная макроэкономическая стабилизация, и это очень положительно, особенно для воюющей страны" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA выразил экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман.

За счет помощи международных партнеров гривня оставалась стабильной весь второй год войны. Украина смогла нарастить золотовалютные резервы, которые в течение года росли и сейчас колеблются в пределах 38-39 млрд долларов, что абсолютно достаточно для обеспечения стабильности национальной валюты.

Во второй половине 2023 года нам удалось открыть морской путь и возобновить экспорт, что самое важное для нас сегодня. Он растет значительными темпами, и можно говорить, что мы вернулись почти к довоенным объемам перевозок по морю. Из-за открытия зернового коридора и возобновления экспорта наконец начала расти металлургия. В первый год войны и в начале второго этой отрасли было совсем плохо. Также благодаря морскому коридору наконец-то начали зарабатывать аграрии, долгое время работавшие почти в ноль.

Есть надежда, что после падения в 23-м году сверхмощная IT-отрасль, приносившая ранее по 8 миллиардов долларов в год, а сейчас только 6,5, в 24-м году тоже начнет возвращаться к довоенным показателям. То есть мы можем говорить, что адаптация экономики к негативным условиям войны определенным образом произошла.

Что касается экономической помощи со стороны партнеров, здесь есть немного негатива. Если в 2022 году она была бесспорна, безумна и превышала 40 миллиардов долларов, то уже в конце 2023-го начались определенные сбои. В этом году вообще начались значительные проблемы. Если Евросоюз уже принял решение, равно как и Япония, Британия и Канада, то от Соединенных Штатов, которые давали большой кусок финансирования именно в наш госбюджет, обычно от 15 до 20 миллиардов, мы пока средств не можем увидеть.

Поэтому в 2024 году нас ждут определенные риски, но их можно перекрыть за счет внутренних ресурсов. Это будет достаточно болезненно, но все же выход есть. Также постараемся расширить программы сотрудничества с другими странами и международными организациями типа Всемирного банка и МВФ.

К сожалению, до сих пор существуют проблемы с выполнением санкционного режима. К примеру, пока так и не удалось заблокировать каналы поставок в РФ высокотехнологичной продукции, микрочипов, оборудования для нефтегазового сектора и производства ракет. Все то, что развитые страны запретили из-за прямых поставок, агрессор покупает через третьи страны – Кыргызстан, Казахстан, Армению и другие. Только в конце 2023 года начали замечать эти схемы и пытаться как-то с ними бороться.

Из того, что удалось сделать с помощью санкций, так это спровоцировать значительные потери в крупнейшем секторе российской экономики, а именно нефтегазовом, который приносит около 40% доходов федерального бюджета.

Значительное сокращение поступлений от продажи нефти и газа наносит безумный ущерб российскому бюджету. Дефицит которого за 2023 год составляет около 3 триллионов рублей. Безусловно, это не остановит российскую экономику, не приведет к моментальному негативному эффекту, но все санкции работают с накопительным итогом. Что, в свою очередь, ведет к сокращению расходов на образование, медицину, социальную сферу, растет инфляция и главное – сокращаются возможности финансировать военно-промышленный комплекс, то есть все меньше денег Россия может потратить на агрессию.

В ожидании F-16

"Учитывая ситуацию с вооружением, особенно с боеприпасами, которых сегодня катастрофически не хватает украинской армии, и учитывая, что коренным образом она не изменится к лучшему в ближайшее время, я считаю, что в 2024 году Украина будет находиться в активной обороне. Достаточных сил проводить наступательные операции пока нет" – такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA выразил военный эксперт Михаил Жирохов.

"Второй год войны прошел под знаком наступательных действий со стороны российской армии. Начало 2023 года – битва за Бахмут. Летне-осенняя кампания – в попытках контрнаступательных операций со стороны Сил обороны Украины на Запорожском направлении. Осенне-зимний отрезок – снова наступление россиян, особенно на Авдеевском направлении, которое привело к захвату города агрессором.

На этом фоне можно отметить эффективные операции на море. Украине удалось морскими дронами собственного производства и ракетами воздушного базирования уничтожить треть Черноморского флота РФ. Это позволило взять под контроль часть акватории Черного моря и возобновить функционирование экспортного коридора, что очень важно для экономики страны. Россияне не нашли ответа на такие действия украинцев и просто отвели уцелевший флот из Севастополя в Новороссийск и даже оккупированную Абхазию.

Если говорить о поддержке наших западных союзников, она была достаточно мощной. Мы получили ракеты воздушного базирования Storm Shadow/SCALP-EG. Пришла и партия долгожданных американских ракет ATACMS, но не в таких масштабах, на которые мы рассчитывали. В этом году ожидаем самолеты F-16, которые если и не изменят кардинально ситуацию на фронте, то все равно упростят работу ПВО.

Из-за проблемы с поставкой боеприпасов, на мой взгляд, в 2024 году мы не можем говорить ни о каких наступательных операциях со стороны украинской армии. С оружием действительно очень сложно. В то же время поступают плохие новости, что россияне получают баллистические ракеты из Ирана и КНДР. Наращивают собственное производство ударных БПЛА. Вообще в настоящее время агрессор пытается максимально использовать проблемы украинской армии со снабжением боеприпасами.

Проблема в этом направлении возникла из-за того, что активность боевых действий в 2023 году была настолько велика, что наши западные партнеры уже исчерпали свои избыточные запасы, которые могли передать. Конечно, на складах у них есть еще боеприпасы, но это уже стратегический запас для собственных нужд, который, конечно, нам передаваться не будет. Такие реалии сейчас".