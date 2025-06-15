Вторая попытка: президент Словакии анонсировал визит в Киев после зимнего отказа

Президент Словакии Петр Пеллегрини заявил, что планирует посетить Украину после того, как в январе отказался приезжать с официальным визитом. Причиной тогда назвал прекращение Украиной транзита российского газа, который поставлялся в Словакию.

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В эфире на телеканале STVR в воскресенье, 15 июня, Пеллегрини отметил, что уже проинформировал о планировании визита президента Украины Владимира Зеленского. Его слова процитировало издание Pravda.

"Я только что встречался с президентом Зеленским на Вильнюсском саммите и уже выразил свою позицию, что мы начнем готовить визит. Я попросил украинскую сторону предоставить определенное содержание, чтобы это не был просто визит вежливости. Чтобы мы могли найти какой-то позитивный смысл для обеих сторон, чтобы мы послали позитивный сигнал", – пояснил словацкий президент.

По его словам, необходимо "смотреть в будущее" после окончания войны России против Украины, когда государство начнет восстанавливаться и развиваться.

"Словакия, которая находится на границе с Украиной, которая находится на границе Европейского Союза, может получить от этого пользу, и это действительно может быть огромным толчком для ликвидации региональных разногласий внутри Словакии", – добавил он

Кроме того, Пеллегрини подчеркнул, что Словакия является полноправным членом как Европейского Союза, так и НАТО.

"Она выражает свое мнение так, как думает, но никто не может наказать Словакию за это. Но мы всегда становимся на сторону наших союзников в принципиальных решениях, и поэтому Словакия еще не сделала ни одного принципиального шага, который бы каким-то образом сбил нас с той траектории, на которой мы идем", – заверил президент.

Напомним, что в январе 2025 года Петер Пеллегрини отказался приехать в Украину с официальным визитом из-за прекращения Украиной транзита российского газа. Он объяснил, что отказался от поездки, поскольку такой шаг угрожает энергетической безопасности Словакии

"Если мне придется ехать туда, чтобы просто сфотографироваться, а мне скажут, что ни одна капля нефти и газа не пойдет в Словакию, то я действительно не должен туда ехать. Пусть никто на меня не обижается", – заявлял Пеллегрини.

Как сообщал OBOZ.UA, в Словакии, по крайней мере в ближайшее время, референдум по отмене санкций против России проводить не будут. Президент Петер Пеллегрини отказал политикам, которые предложили такую инициативу.

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