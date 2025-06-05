'Противоречит конституции': президент Словакии исключил проведение референдума об отмене санкций против России

В Словакии, по крайней мере в ближайшее время, референдум по отмене санкций против России проводить не будут. Президент этой страны Петер Пеллегрини отказал политикам, которые предложили такую инициативу.

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Проведение референдума предложило внепарламентское движение "Словацкое возрождение"; была создана соответствующая петиция. Однако Петер Пеллегрини исключил проведение референдума и сослался на Конституцию страны.

"Конституция Словакии возлагает ответственность за обеспечение конституционности и законности объявления референдумов на президента. Если президент признает, что любое из предусмотренных конституционными и правовыми условиями для проведения референдума не выполнено, он не может его объявить. И это касается петиции, которую я оценивал в последние недели. Поэтому, повторяю, референдум, о котором идет речь, просто не может быть объявлен", – подчеркнул словацкий президент.

"Словацкое возрождение" предлагало объявить референдум с таким вопросом: "Согласны ли вы с тем, что Словацкая республика не должна применять санкции против Российской Федерации, которые наносят ущерб гражданам Словакии, частным предпринимателям и бизнесу?"

Интересно – указанное движение утверждает, что санкции против России наносят ущерб Словакии в виде огромных экономических потерь. Но националисты "Словацкого возрождения" находятся в оппозиции к действующему правительству страны. Поэтому даже в этом вопросе стороны не нашли общего языка и правительство Роберта Фицо отказалось поддержать проведение такого референдума.

Согласно Конституции Словакии, на которую ссылается Пеллегрини, президент должен объявить референдум, если по меньшей мере 350 тысяч граждан страны поддержат петицию.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее коалиционная партия Словакии призвала премьера Фицо инициировать на уровне Евросоюза вопрос о доле ЕС в "минеральных богатствах Украины". В партии возмутились, что Словакия не получает финансовую компенсацию от Украины за военную помощь таким же образом, как хочет лидер Соединенных Штатов.

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