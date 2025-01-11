'Пусть не обижаются': президент Словакии отказался ехать в Украину из-за прекращения транзита газа РФ

Президент Словакии Петер Пеллегрини объявил, что не поедет с официальным визитом в Киев, хотя побывал уже во всех соседних странах в статусе президента. Причиной тому он назвал решение Украины прекратить транзит российского газа, что повлияло на поставки энергоресурсов в его страну.

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Об этом сообщает издание Aktuality. Пеллегрини объяснил, что отказался от поездки, поскольку такой шаг чреват энергетической безопасностью Словакии.

Словацкий лидер отметил, что он уже посетил все соседние страны во время своего президентства, но поездка в Украину пока невозможна из-за новых обстоятельств, связанных с прекращением газового транзита.

"В этих обстоятельствах о моей поездке в Украину сейчас не может быть и речи. Если мне придется поехать туда, чтобы просто сфотографироваться, и мне сообщат, что никакая капля нефти и газа не пойдет в Словакию, то мне действительно не обязательно туда ехать. Пусть никто на меня не сердится", – сказал Пеллегрини.

Кроме того, он заявил, что решение Украины по перекрытию энергоснабжения создает серьезные проблемы для Словакии.

"В ситуации, когда украинский парламент принимает закон, который должен запретить транспортировку нефти в Словакию, хотя у нас есть действующие контракты, при таких обстоятельствах о моей поездке в Украину сейчас не может быть и речи", – добавил Пеллегрини.

Напомним, Словакия готова ввести жесткие политические и экономические санкции против Украины. Это может произойти в том случае, если Киев и дальше будет блокировать транзит российского газа в Евросоюз.

После встречи в Брюсселе с главой Европейской комиссии по вопросам энергетики Даном Йоргенсеном, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что если Украина не изменит свою позицию, то Братислава примет жесткие меры.

С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит газа. Президент Владимир Зеленский заявил, что Фицо, похоже, получил поручение от Путина открыть второй энергетический фронт. Президент напомнил, что потребность Украины в импорте электричества возникла только из-за оккупации Россией Запорожской атомной станции и целенаправленного уничтожения российскими ракетами и "шахедами" значительной части украинской тепловой и гидрогенерации электричества.

Доля Словакии в импорте электричества в Украину – около 19%. Правительство Украины работает с нашими соседями в ЕС, чтобы сберечь необходимый объем поставки электричества. Словакия является частью единого европейского энергорынка и Фицо должен уважать общеевропейские правила, добавил Зеленский.

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