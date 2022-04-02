ВСУ подготовили неприятности для оккупанта: Ермак сделал обнадеживающий 'анонс'

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак показал совместное фото с главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным, на котором оба выглядят очень довольными. Они заинтриговали и сообщили, что "подготовили неприятности для оккупанта".

Снимок был опубликован в Telegram Ермака. Он отметил, что вместе с Залужным побывал на совещании у президента Владимира Зеленского.

"Скоро все увидите сами", – обнадежил глава ОП.

Ранее Залужный сообщил, что российские военные-оккупанты начали прибегать к новым провокациям для того, чтобы дискредитировать ВСУ. Они снимают постановочные видео якобы бесчеловечного отношения украинцев к пленникам.

Видео дня

Генерал призвал не верить фейкам россиян и подчеркнул, что силы обороны Украины неукоснительно соблюдают нормы международного гуманитарного права. Он напомнил, что РФ ведет против Украины и информационную войну.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ермак сообщил, что в Украине создали группу при Офисе президента, которая будет анализировать влияние на Россию санкций, введенных из-за войны в Украине. В группу вошли международные и украинские эксперты. По словам политика, некоторые ограничительные меры уже ощутимы для страны-агрессора, но есть и такие, которые не работают.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!