Балтийское море 'уплыло' из российских рук, а Украина получит больше помощи: последствия вступления Швеции в НАТО

26 февраля 2024 года парламент Венгрии наконец ратифицировал членство в НАТО Швеции, которая прошла окончательный путь к вступлению в Альянс фактически за 2 года, с момента подачи заявки вместе с Финляндией весной 2022 года. Венгрия была последней страной, которая достаточно долго блокировала вступление Швеции в Альянс, затягивая ратификацию заявки в своем парламенте.

Украина может рассчитывать на увеличение шведской военной помощи

Для Украины данный финальный шаг Швеции на пути к НАТО открывает достаточно интересные перспективы еще большей военной помощи со стороны официального Стокгольма, ведь ведущие шведские политики призывают правительство передать Украине истребители 4-го поколения JAS 39 Gripen, что может стать возможным после окончательной ратификации членства Швеции в НАТО.

Кроме того, после вступления в Альянс Швеция, которая до этого должна была обеспечивать военную безопасность исключительно собственноручно, сможет высвободить определенные военно-технические ресурсы (технику и боеприпасы) для передачи Украине.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО делает Балтику "внутренним морем" Альянса

Однако гораздо более важным для европейской и глобальной безопасности становится то, что Балтийское море становится "внутренним морем" Североатлантического альянса. После вступления в НАТО Швеции и Финляндии около 90% побережья Балтийского моря контролируются странами Североатлантического альянса. Кроме того, пролив Скагеррак, являющийся воротами в Балтику, уже давно контролируется членами НАТО Данией и Норвегией, а теперь Швеция также присоединяется к военному контролю этого пролива.

Это означает невозможность в случае войны пополнять корабельный состав российского Балтийского флота, которому придется отступать из Калининграда в Кронштадт, чтобы не быть отрезанным от снабжения и не стать легкой мишенью.

Похожую ситуацию мы наблюдаем на Черном море, где близость крымских баз российского флота привела к мощнейшим ударам Украины как по инфраструктуре, так и по корабельному составу, в результате чего выведено из строя около 25% кораблей ЧФ РФ. Именно это заставило россиян отводить силы как можно дальше, в Новороссийск, значительно ущемляя потенциал своих операций. При этом такого эффекта Силы обороны Украины достигли при отсутствии собственного большого флота, используя весьма ограниченный потенциал западных ракет и другого вооружения, не имея еще, например, самолетов западных образцов.

Поэтому можно только представить, как успешно смогут действовать против Балтийского флота РФ объединенные морские и воздушные силы стран того региона – Германии, Польши, Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии и стран Балтии, располагающих широчайшим арсеналом вооружений для войны на море.

Планы российского военно-морского доминирования в регионе окончательно разрушены

Не менее важно то, что вступление Швеции в НАТО сводит на нет доктрины господства на Балтике, которые в Генштабе Российской Федерации выстраивали десятилетиями. Фактически война на этом театре боевых действий планировалась россиянами с учетом нейтрального статуса Швеции и Финляндии, что кардинально изменилось с вступлением этих двух стран в НАТО.

Кроме того, целый ряд российских сценариев предполагал т. н. демонстрационный удар по нейтральным странам – Швеции или Финляндии – для запугивания НАТО или активные боевые действия на их территории. По одному из таких сценариев планировался захват силами морского и воздушного десанта шведского острова Готланд, занимающего ключевое военно-логистическое положение в Балтийском море. Данный сценарий настолько активно обсуждался в начале 2022 года, что тогда еще нейтральная Швеция отреагировала усилением гарнизона острова. Понятно, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО делает шансы на успех данного сценария почти невозможными.

НАТО четко осознает российскую угрозу, эффект "неожиданности" уже невозможен

Следовательно, с международно-политической, геополитической и дипломатической точек зрения окончательное вступление Швеции в Североатлантический альянс означает крах "путинского ультиматума" НАТО, который был выдвинут Кремлем перед вторжением в Украину. НАТО не только не отступило на границы 1997 года, как того требовали россияне, а наоборот – расширилось вступлением двух нейтральных стран, значительно приблизившись к России, к ее "второй столице" Санкт-Петербургу и сделав Балтику "внутренним морем" Альянса, разрушив планы доминирования России в этом регионе.

Однако наиболее положительным результатом процесса расширения НАТО в Северной Европе можно считать то, что после 30 лет военного покоя Европа возвращается к пониманию необходимости сдерживания России, как это было во время холодной войны.

После вторжения в Украину Россия больше не сможет надеяться на эффект "блефа" или "неожиданности". Любые, даже небольшие концентрации войск, флота, авиации на границах Европы будут восприниматься чрезвычайно серьезно, о чем свидетельствуют постоянные масштабные учения НАТО, одни из которых начались недавно в Польше. Медленно, но уверенно Европа и НАТО учитывают опыт войны в Украине, возобновляют военное производство, совершенствуют вооружение, расширяют Альянс и главное – наконец осознают серьезность угроз со стороны России и необходимость ее эффективного сдерживания.