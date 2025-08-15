Трамп, директор ЦРУ и не только: Белый дом объявил состав делегации на саммит в Анкоридже

Белый дом в пятницу, 15 августа, обнародовал список американской делегации, отправляющейся на Аляску на саммит президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. В ее состав среди прочих вошли госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и спецпосланник Стив Уиткофф.

Видео дня

Об этом 15 августа сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом. Согласно сообщению, в состав делегации США, помимо Трампа, вошли восемь чиновников.

Кого Трамп взял с собой на Аляску

Список американской делегации вошли:

– Государственный секретарь Марко Рубио;

– министр финансов Скотт Бессент;

– министр торговли Говард Лютник;

– специальный посланник Стив Виткофф;

– пресс-секретарь Каролин Ливитт;

– директор ЦРУ Джон Рэтклифф;

– начальник штаба Сьюзи Уайлс;

– заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино.

Кто вошел в российскую делегацию

В Москве состав своей делегации обнародовали 14 августа. На Аляску с Путиным вылетели:

– помощник Путина Юрий Ушаков;

– глава МИД РФ Сергей Лавров;

– министр обороны РФ Андрей Белоусов;

– министр финансов Антон Силуанов;

– спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев.

Что известно о предстоящих переговорах в Анкоридже

Ожидается, что саммит на Аляске начнется ориентировочно в 11:30 по местному времени (22:30 по Киеву). Сначала Путин и Трамп проведут разговор тет-а-тет с участием переводчиков, затем к ним присоединятся обе делегации.

В Белом доме в четверг заявили, что именно Путин пригласил встречу с Трампом, тогда как президент США готов использовать все возможные инструменты для мирного завершения войны в Украине.

Сам Трамп после нынешнего саммита ожидает следующих переговоров уже с участием президента Владимира Зеленского.

Он выразил надежду, что Украина и РФ придут к миру и заявил о планах"за шесть месяцев остановить шесть войн".

Как сообщал OBOZ.UA, на Аляске продолжаются митинги в поддержку Украины и против приезда Путина. Украинские беженцы говорят: шокированы тем, что военный преступник смог прибыть в Соединенные Штаты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!