Трамп, директор ЦРУ и не только: Белый дом объявил состав делегации на саммит в Анкоридже
Белый дом в пятницу, 15 августа, обнародовал список американской делегации, отправляющейся на Аляску на саммит президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. В ее состав среди прочих вошли госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и спецпосланник Стив Уиткофф.
Об этом 15 августа сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом. Согласно сообщению, в состав делегации США, помимо Трампа, вошли восемь чиновников.
Кого Трамп взял с собой на Аляску
Список американской делегации вошли:
– Государственный секретарь Марко Рубио;
– министр финансов Скотт Бессент;
– министр торговли Говард Лютник;
– специальный посланник Стив Виткофф;
– пресс-секретарь Каролин Ливитт;
– директор ЦРУ Джон Рэтклифф;
– начальник штаба Сьюзи Уайлс;
– заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино.
Кто вошел в российскую делегацию
В Москве состав своей делегации обнародовали 14 августа. На Аляску с Путиным вылетели:
– помощник Путина Юрий Ушаков;
– глава МИД РФ Сергей Лавров;
– министр обороны РФ Андрей Белоусов;
– министр финансов Антон Силуанов;
– спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев.
Что известно о предстоящих переговорах в Анкоридже
Ожидается, что саммит на Аляске начнется ориентировочно в 11:30 по местному времени (22:30 по Киеву). Сначала Путин и Трамп проведут разговор тет-а-тет с участием переводчиков, затем к ним присоединятся обе делегации.
В Белом доме в четверг заявили, что именно Путин пригласил встречу с Трампом, тогда как президент США готов использовать все возможные инструменты для мирного завершения войны в Украине.
Сам Трамп после нынешнего саммита ожидает следующих переговоров уже с участием президента Владимира Зеленского.
Он выразил надежду, что Украина и РФ придут к миру и заявил о планах"за шесть месяцев остановить шесть войн".
Как сообщал OBOZ.UA, на Аляске продолжаются митинги в поддержку Украины и против приезда Путина. Украинские беженцы говорят: шокированы тем, что военный преступник смог прибыть в Соединенные Штаты.
