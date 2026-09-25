"Всегда есть кто-то третий или четвертый": Снайдер указал на проблему в отношениях Украины и Польши

Американский историк Тимоти Снайдер заявил, что польско-украинские отношения почти никогда нельзя рассматривать исключительно как взаимодействие двух стран. По его словам, в этих отношениях всегда присутствует "кто-то третий или четвёртый", что влияет на восприятие общей истории.

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Снайдер также подчеркнул, что Польше и Украине важно ставить историю выше памяти, поскольку память часто оставляет место лишь для собственной версии прошлого. Об этом он сказал в интервью Onet.

Память вместо истории

Снайдер назвал ситуацию "очень польской проблемой" и пояснил, что Польша, по его мнению, ставит память выше истории.

"Польша ставит память выше истории. А с памятью есть такая проблема, что она не приглашает других, потому что память всегда наша, и в памяти мы всегда невиновны. Если в ней вообще фигурируют другие, то чаще всего как виновные. Так это просто работает", – сказал историк.

В то же время история, по его словам, "приглашает других к дискуссии" и заставляет учитывать их взгляды. Она также предполагает работу с иностранными источниками и общение с историками из других стран.

"Я имею в виду, что память – это комфорт. Она должна быть простой, приятной и понятной для каждого. Но больше, чем память, нам нужна история", – заявил Снайдер.

По его словам, если Польша, как соседняя для Украины страна, ставит память выше истории, следствием этого может стать отсутствие солидарности.

Снайдер упомянул о Голодоморе

Историк привёл в качестве примера Голодомор 1932–1933 годов. Он отметил, что польская дипломатия в 1932 году знала о Голодоморе в советской Украине, однако, по его словам, не сообщила об этом миру.

"Если я, например, говорю, что в 1932 году польская дипломатия знала все о Голодоморе в советской Украине, но ничего не сказала, то это трудно воспринять. Этого нет в польской памяти", – пояснил Снайдер.

Он подчеркнул, что история не всегда комфортна для общества, в отличие от памяти, которая может создавать более простую и удобную картину прошлого.

"В истории всегда есть другая сторона, другой голос. Память выступает от первого лица… А история пишется от второго и третьего лица. История не должна быть терапией. Дискомфорт – это часть зрелости, к которой ведет история", – заявил историк.

"Всегда есть кто-то третий или четвертый"

Снайдер особо подчеркнул, что польско-украинские отношения нельзя объяснять исключительно взаимодействием двух народов. По его словам, это касается и сложных страниц общего прошлого, в частности Волынской трагедии.

"Пожалуй, самый важный факт, касающийся польско-украинских отношений, заключается в том, что они никогда не являются просто польско-украинскими. Хотя именно так вы почти всегда их воспринимаете. Между тем всегда есть кто-то третий или четвёртый", – сказал Снайдер.

Он отметил, что Волынскую трагедию невозможно исторически объяснить, рассматривая только поляков и украинцев. По его мнению, важными составляющими контекста были две советские оккупации, немецкая оккупация, а также депортации польских и украинских элит.

"В памяти всегда остаются только "мы" и "они". В истории так никогда не бывает. Если за столом нет немцев или русских, эта дискуссия становится иррациональной", – добавил историк.

Снайдер также подчеркнул, что "третий участник" присутствует не только в исторических событиях, но и в современном восприятии польско-украинских отношений.

Напомним, правительство Польши предлагает на законодательном уровне запретить использование красно-черного флага Украинской повстанческой армии, поскольку этот символ считается неприемлемым. Там полагают, что эти цвета воплощают в себе всю агрессивную идеологию украинского национализма.

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