'Все происходит максимально открыто': в Минобороны начали заключать договоры на поставку продуктов для ВСУ по новой процедуре

Минобороны начало заключать договоры на поставку продуктов питания для ВСУ по новой процедуре. По результатам проведенных через систему Prozorro торгов 21 июня заключены первые три договора с компаниями-победителями на поставку продуктов для наших солдат.

Видео дня

Об этом рассказал заместитель главы оборонного ведомства Денис Шарапов на официальном Telegram-канале. Определены 19 победителей из 22 участников.

"Еще по 16 победителям осуществляется подготовка договоров для их подписания, внесение депозитов на счет министерства, как того требует тендерная документация", – указано в сообщении.

Еще по трем процедурам из общих 22 были отклонены все участники в связи с несоответствием их ценовым предложениям условия объявления. По ним объявлены повторные торги.

"Отметим, что в повторных процедурах закупки также принимают участие все желающие, а не только действующие участники. Поэтому Минобороны с целью расширения круга потенциальных участников и снижения цены на аукционе просит приобщаться всем желающим", – подчеркнул Шарапов.

Напомним, что в начале года журналисты опубликовали копию контракта Минобороны и по поставке продуктов питания в тыловые части ВСУ. В частности, в документе указывалась закупка яиц за 170 грн за десяток вместо 70 грн. Цены на другие товары также были завышены в разы. В целом речь шла о закупках более чем на 13 млрд грн, тогда разгорелся скандал.

Министр обороны Резников несколько раз давал комментарии по поводу этой ситуации, которые украинцы часто называли неубедительными. Так, в частности чиновник ссылался на огрехи коммуникации власти с обществом, а также, что пресловутые яйца по 17 грн закупались в килограммах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что скандальная компания "Трейд Гранит Инвест", которая предлагала завышенные цены на питание для Минобороны и дискредитировала Общественный антикоррупционный совет, окончательно проиграла в суде. Медийное давление и десятки исков не стали помехой для проведения честных торгов на Прозорро.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!