Резников о скандале с закупкой питания для армии: признаю коминикационный провал

Глава украинского Министерства обороны Алексей Резников еще раз прокомментировал скандал с закупкой продуктов для армии по завышенным ценам. Он признал, что имел место коммуникационный провал в команде ведомства.

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Об этом он сказал в интервью изданию УП, опубликованном 5 февраля. Чиновник отметил, что реакция министерства и лично его была не совсем корректной.

"У меня была сильная эмоция, это правда. И я признаю коммуникационный провал свой и моей команды с точки зрения скорости реакции. Она должна была быть быстрой и другой", – подчеркнул Резников.

Глава ведомства рассказал, что в тот момент, когда журналисты опубликовали расследование о закупках для армии, он находился в Германии на встрече министров обороны стран-партнеров по военной помощи Украине в формате "Рамштайн".

Тогда переговоры длились целый день и отвлекаться от них не было возможности.

"Я не знал, что происходит. Когда мы уже закончили, поужинали и начали постепенно двигаться домой, я включаю телефон, и там уже несется со всех сторон", – сказал он.

Тогда он сразу начал звонить тем должностным лицам, которые отвечали за закупки. В первую очередь министр спрашивал, действительно ли яйца покупают по 17 гривен за штуку.

"Я вообще не заходил в детали. Мне говорят: "Да нет, мы не покупаем продукты. Мы покупаем услугу". Говорю: "Тогда что-то с этой информацией не так, давайте разбираться", – рассказал глава Минобороны.

Резников признал, что документы, опубликованные в СМИ, корректны, однако, как он отметил, их трактовка должна быть "более детальной и более взвешенной". По его словам, есть цены на продукты, которые вызвали у него удивление.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ обнародовали копию контракта Минобороны на 13 млрд грн, в котором цены на продукты для ВСУ оказались вдвое или даже втрое выше рыночных.

Руководство ведомства вызвали в Верховную Раду. Выяснилось, что документ якобы еще не вступил в силу, а в Минобороны заявили, что в этом и других контрактах обнаружены ошибки и пообещали проверки и экспертизу.

При этом Резников заявил, что обеспечение армии качественным и бесперебойным питанием во время войны является одним из приоритетов министерства и сейчас осуществляется по контрактам прошлого года. Его заместитель Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, подал в отставку. Также был уволен директор департамента закупок Минобороны Богдан Хмельницкий.