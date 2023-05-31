'Все понимают причину': премьер Грузии оправдал российскую агрессию против Украины стремлением вступить в НАТО

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отметился очередным скандальным заявлением. Он оправдал войну России против Украины стремлением нашей страны присоединиться к НАТО.

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Об этом пишет "Эхо Кавказа". Об этом Гарибашвили заявил, выступая на Форуме глобальной безопасности в Братиславе.

Он повторил тезис Кремля о том, что РФ напала на Украину, якобы защищая свою безопасность – чтобы не допустить расширения НАТО на восток.

"Я не хочу спекулировать, не хочу цитировать заявления российского правительства. Но одной из причин было желание Украины стать членом НАТО. Следовательно, мы видим последствия", – сказал грузинский политик.

Однако кроме желания Украины стать членом Альянса, по его словам, было и много других причин агрессии РФ, но движение Киева в сторону НАТО якобы стало одним из главных триггеров для Москвы.

Многие грузинские и европейские наблюдатели видят в таких заявления Гарибашвили признаки того, что власти Грузии готовы отказаться от евроатлантической интеграции.

Ранее Гарибашвили обвинил власти Украины в том, что они якобы хотели открыть в его стране "второй фронт". Именно для этого, по словам политика, они отправили в Грузию экс-президента Михеила Саакашвили, который уже больше года находится в тюрьме.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правительство Грузии не разрешило президенту Саломе Зурабишвили выступить в Европарламенте. В правительстве обвинения со стороны администрации президента назвали необоснованными и неправдивым.

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