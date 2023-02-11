Премьер Грузии обвинил Украину в попытке 'открыть второй фронт' и заявил о провокациях

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил власти Украины в том, что они якобы хотели открыть в его стране "второй фронт". Именно для этого, по словам политика, они отправили в Грузию экс-президента Михеила Саакашвили, который уже больше года находится в тюрьме.

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Об этом Гарибашвили сказал, общаясь с журналистами, передает "Грузия Online". Он также заявил, что и сейчас продолжаются провокации со стороны Украины.

Премьер считает, что осуществляются попытки перенести войну, которую РФ ведет против Украины, на территорию Грузии.

"Попытка того, чтобы этот конфликт как-нибудь перешел в нашу страну, к сожалению, не прекращается. Мы напрямую слышали заявления украинских властей на эту тему. Их целью было открытие "второго фронта". Этой цели и служила отправка Михеила Саакашвили в Грузию", – сказал премьер.

Однако, заявил Гарибашвили, его команда, несмотря на все вызовы, смогла избежать войны, которую он назвал самым большим испытанием.

Примечательно, что после этих обвинений в адрес Украины политик добавил, что желает нашей стране мира, своевременного окончания этой войны и возвращения наших территорий, а украинский народ он назвал дружественным.

Напомним, что ранее Грузия уже обвиняла Украину в "спецоперации" по втягиванию их страны в войну. Об этом тогда заявил руководитель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе, ему ответили в МИД Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Михеил Саакашвили вернулся в Грузию в октябре 2021 года – почти за полгода до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. На родине экс-президента сразу же арестовали.

– Саакашвили отправили в тюрьму, где состояние его здоровья постепенно ухудшилось. Однако городской суд Тбилиси отклонил ходатайство адвоката политика о его освобождении.

– Освободить Михеила Саакашвили и перевести его в украинскую или зарубежную больницу просил президент Украины Владимир Зеленский. А омбудсмен Дмитрий Лубинец призывал власти Грузии допустить его к Саакашвили в тюрьме.

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