"Все обсуждается": Белый дом не исключает вторичные санкции против России

Белый дом не исключает возможности введения вторичных санкций против Российской Федерации. Президент США Дональд Трамп по-прежнему рассматривает все возможные варианты развития дальнейших событий. Сейчас все обсуждается.

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Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга для журналистов. Кроме того, по ее словам, президент США все больше "разочарован" обеими сторонами конфликта.

"Все варианты рассматриваются. Я так думаю. Но я не буду забегать вперед, опережая президента в объявлении его решений. Впрочем, очевидно, это то, что рассматривает и обсуждает президент", – ответила Ливитт на вопрос о новых санкциях против страны-оккупанта.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что президент США "дал четко и ясно понять всем сторонам, что он хочет видеть прекращение огня как можно скорее".

"Мы посмотрим, как пройдет телефонный разговор двух президентов. Но американский лидер работает очень усердно, чтобы урегулировать конфликт", – резюмировала Ливитт свой ответ.

Ранее стало известно о том, что в понедельник, 19 мая, около 17:40 российский диктатор Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начали телефонный разговор, в котором будут обсуждать мирный план в отношении Украины.

Напомним, 17 мая Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с кремлевским главой Владимиром Путиным, который должен состояться в понедельник, 19 мая. Именно в этот день глава Белого дома проведет ряд важных телефонных разговоров, которые могут стать поворотным моментом в усилиях по завершению войны в Украине, и первый диалог состоится с российским диктатором. Впоследствии Трамп планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле предстоящий диалог между президентами РФ и США назвали важным. Что касается личной встречи Путина и Трампа, то все зависит от договоренностей лидеров, отметил кремлевский спикер Дмитрий Песков.

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