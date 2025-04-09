Все необходимые документы заранее направили спикеру: 'ЕС' напомнила Стефанчуку о его обязанности вовремя подписать командировку Порошенко

Петр Порошенко примет участие в ежегодном Конгрессе ЕНП 28-30 апреля в Валенсии (Испания). В Европейской солидарности подчеркнули, что все приглашения и подтверждающие письма заранее были направлены спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку. Политсила ожидает, что на этот раз не будут создавать искусственных препятствий Порошенко по поводу заграничной поездки.

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Об этом "Евросолидарность" заявила на своем официальном портале. Фракция напомнила Стефанчуку о его обязанности вовремя подписать международную командировку Порошенко.

"Мы ожидаем, что на этот раз руководство Верховной Рады под давлением Банковой не будет создавать искусственных препятствий лидеру оппозиции по межпарламентской дипломатии. Все приглашения и подтверждающие письма были направлены спикеру Стефанчуку.

По приглашению Президента Европейской народной партии Манфреда Вебера лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко примет участие в ежегодном Конгрессе ЕНП 28-30 апреля в Валенсии (Испания). Петр Порошенко выступит с ключевой речью по Украине и путям усиления переговорных позиций нашего государства для справедливого завершения войны. Планируются встречи пятого Президента с руководством институтов Европейского Союза, представляющих Европейскую народную партию, а также лидерами партий государств-членов ЕС, входящих в политическую семью ЕНП.

Европейская народная партия – это крупнейшее политическое объединение Евросоюза, которое включает 82 партии и партнеров из 43 стран, Президента Европейской Комиссии, Президента Европарламента, глав государств и правительств ЕС, 9 членов Еврокомиссии и наибольшую группу в Европейском парламенте. Партия Европейская Солидарность является ассоциированным членом ЕНП, наш многолетний диалог с европейскими партнерами работает на усиление поддержки Украины.

Также Петр Порошенко, как член украинской парламентской делегации ПА НАТО, примет участие в заседании Межпарламентского Совета Украина – НАТО, которое состоится 23-24 апреля в Висбадене (Германия). Мероприятие станет важным подготовительным этапом к июльскому саммиту НАТО в Гааге, в ходе которого будет обсуждаться будущее Украины.

5-7 мая Петр Порошенко посетит столицу США Вашингтон для участия во встрече лидеров Мюнхенской конференции по безопасности по личному приглашению руководства этого института. В повестке дня – обсуждение перспектив завершения войны в Украине и будущего трансатлантического единства в новых геополитических условиях.

14-16 мая Петр Порошенко в качестве члена Почетного совета Международного демократического союза (IDU) примет участие в Саммите IDU в Брюсселе. Мероприятие соберет лидеров более 80 консервативных партий со всего мира, в том числе представителей Республиканской партии США.

Украина критически зависит от двухпартийной поддержки США и сохранения антипутинской коалиции в мире. Мы ожидаем от западных партнеров скорых действий по реальной военно-технической помощи, но все это требует профессиональной дипломатической работы, межпарламентской дипломатии, восстановления коммуникаций из США, профессиональной адвокации наружу. Наша команда делает все возможное для усиления Украины и помощи ВСУ, все эти годы используя наши контакты, связи и авторитет пятого президента Украины в мире.

Мы ожидаем, что на этот раз руководство Верховной Рады под давлением Банковой не будет создавать искусственных препятствий лидеру оппозиции по межпарламентской дипломатии. Все приглашения и подтверждающие письма заранее были направлены спикеру Стефанчуку. Учитывая системную практику Председателя Верховной Рады "не замечать" в куче документов письма лидера оппозиции Петра Порошенко, "ЕС" напоминает господину Стефанчуку о его прямой обязанности вовремя подписать распоряжение о командировках", – говорится в заявлении "Евросолидарности".