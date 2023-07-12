"Все это обычные стандарты": Писториус ответил на критику Зеленского по поводу перспектив членства Украины в НАТО

Министр обороны Германии Борис Писториус выступил в защиту условий, которые НАТО выдвинуло Украине для членства в Альянсе. Политик заверил, что все союзники поддерживают присоединение Киева к военному блоку, как только закончится развязанная Кремлем война.

Видео дня

Глава немецкого оборонного ведомства в комментарии Tagesschau отреагировал на критику со стороны президента Владимира Зеленского касательно нерешительности НАТО. Писториус заверяет: условия для Украины – "это обычные стандарты".

"Все говорят, что будущее Украины будет в НАТО, как только война закончится", – сказал он.

В то же время министр признал, что понимает позицию Киева. "Я понимаю обиду и нетерпение. Особенно в той ситуации, в которой находится Украина, я ей полностью сочувствую", – заявил он.

Писториус объяснил, что одно из условий – это "системная совместимость", чтобы украинские системы вооружений могли использоваться вместе с системами других стран НАТО.

"Все это нормальные стандарты для всех стран-членов НАТО", – сказал глава минобороны ФРГ.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Вильнюсе (Литва) 11 июля стартовал саммит стран НАТО. Утром 12 июля на ряд встреч в рамках саммита прибыли президент Украины Владимир Зеленский, министр обороны Алексей Резников, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, глава Офиса президента Андрей Ермак.

– По результатам предыдущего дня стало известно, что Украина станет частью Североатлантического альянса без Плана действий по членству.

– Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов пояснил: это означает, что нашей стране "нужно проделать большую домашнюю работу". Речь идет не только о переходе на стандарты НАТО, но и о других сферах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!