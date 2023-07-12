Зеленский прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе и дал комментарий журналистам. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский, который с 11 июля находится с визитом в Литве, утром в среду, 12-го числа, прибыл на саммит НАТО в столице страны Вильнюсе. Вместе с гарантом на полях саммита присутствуют министр обороны Алексей Резников, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Видео дня

Глава государства после прибытия дал комментарий СМИ. Соответствующие фото и видео уже появились в сети.

К месту проведения встречи Зеленский приехал на автомобиле.

Издание "РБК-Украина" показало фрагмент общения украинского лидера с журналистами.

Дополняется...