'Все еще сложно, но уже лучше': Блинкен признал, что Украина уменьшила уровень коррупции и стала более привлекательной для инвестиций. Видео

Возможности для инвестиций в Украину неуклонно растут из-за уменьшения коррупции в стране. Это все еще "сложное место для ведения бизнеса", считает бывший государственный секретарь США Энтони Блинкен, но постепенно ситуация меняется к лучшему.

Видео дня

Об этом рассказал Энтони Блинкен во время разговора, организованного Экономическим клубом Нью-Йорка. Американец отметил, что Украина "не является статичной в этом смысле".

Инвестиции в Украину

"Я думаю, что возможности для инвестиций, для партнерства, для совместного инвестирования, становятся все более существенными. Это все сложное место для ведения бизнеса, потому что там до сих пор существует коррупция, сложная среда. Все еще сложно, но уже лучше. Я думаю, что если посмотреть на Украину, она не является статичной в этом смысле", – отметил американец.

Блинкен надеется, что "Украина все ближе и ближе к Европейскому Союзу".

"И это создает что-то не статичное, не тупик, когда речь идет о том, чтобы Украина была страной, способной стоять на ногах в военном плане со своим оборонным производством, способной стоять на ногах экономически с этими инвестициями, способной стоять на ногах демократически, двигаясь ближе к Европейскому Союзу", – пояснил американец.

Горжусь своей ролью

Бывший государственный секретарь США утверждает, что гордится своей ролью в организации борьбы с коррупцией в Украине.

"Одна из вещей, которой я действительно гордился, это то, что мне удалось убедить мою подругу Пенни Прицкер вернуться в правительство и возглавить усилия, направленные на то, чтобы помочь украинцам создать лучшую среду для получения инвестиций от нас и из Европы. И она сделала замечательные вещи, благодаря которым это место стало лучше", – говорит Блинкен.

О ком речь

Пенни Сью Прицкер – американская миллиардерша, предпринимательница, общественный деятель и филантроп, 38-й министр торговли США. В 2023 году Пенни Притцкер была назначена президентом Байденом специальным представителем США по вопросам экономического восстановления Украины. В этой роли она работала с украинским правительством, G7, ЕС, международными финансовыми учреждениями, международными партнерами и частным сектором США.

Кстати, обратите внимание на фамилию американки. Дело в том, что у нее украинские корни, предки Пенни происходят из украинского села Большие Прицки.

А сейчас эта женщина принадлежит к одному из самых богатых семейств США, им принадлежит сеть отелей Hyatt.

Коррупция в Украине

OBOZ.UA обращается к премьер-министру Юлии Свириденко с просьбойнавести порядок в процессе национализации активов россиян в Украине. По нашей информации, Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура Украины выполнили свою часть работы – обнаружили активы, доказали соответствующие связи с Кремлем и наложили аресты. Однако дальше документы попадают в Министерство юстиции, где они превращаются в "мертвый груз".

Наиболее ярким и одновременно позорным примером является ситуация вокруг компании "Юнигран".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!