'Есть определенные перспективы': контуры мирного соглашения для Украины становятся более четкими – WP

Мирный договор о конце войны в Украине, который предусматривает гарантии безопасности и членство нашей страны в Евросоюзе, становится все более четким. Американские переговорщики предлагают пакет из трех документов, которые предусматривают вступление Украины в ЕС в 2027 году, гарантии безопасности, схожие со Статьей 5 НАТО, и 400 млрд долл. на восстановление.

Об этом сообщает The Washington Post. Несмотря на жесткие переговоры президента США Дональда Трампа и его непонятную приверженность к российской стороне, документ выглядит вполне реальным.

Мирный план для завершения войны с РФ

Несмотря на сомнительную отправную точку(стратегию нацбезопасности США), мирный курс американского президента все же содержит определенные перспективы.

"Джаред Кушнер и Стив Уиткофф – бизнесмены, а не дипломаты. Но они, похоже, понимают, что лучшая защита Украины – это сочетание четких гарантий безопасности и будущего экономического процветания. И они осознают, что пакет не сработает, если президент Зеленский не сможет "продать" его смелой, но истощенной стране", – говорится в материале.

Переговорный пакет имеет три части: мирное соглашение, гарантии безопасности и программу экономического восстановления. Финальные договоренности еще далеки, а совместные поправки Киева и европейских партнеров должны быть представлены 10 декабря.

Украина может получить членство в ЕС через два года. Оно не только будет стимулировать инвестиции и торговлю, а также заставит Украину системно бороться с коррупцией в госкомпаниях. В то же время у Дональда Трампа надеются, что смогут нейтрализовать Венгрию, которая не одобряет это решение.

США предоставят Украине гарантии безопасности, подобные статье 5 НАТО. Совместная рабочая группа до сих пор изучает, как именно должен работать механизм и насколько быстро союзники смогут реагировать на возможное российское нарушение. Несмотря на критику некоторых тезисов из Стратегии нацбезопасности, которые якобы подрывают роль НАТО, Белый дом уверяет, что продолжит давать Украине разведданные.

Россия не будет иметь никакого права влиять на украинский суверенитет. Речь идет об увеличении предложенного предела с 600 тыс. до 800 тыс. военнослужащих ВСУ. Но Киев категорически против конституционного закрепления численности, как этого добивается Москва.

Вдоль линии фронта создадут демилитаризованную зону от Донетчины до Запорожья и Херсонщины. За ней может возникнуть более широкая зона, из которой изымут тяжелое вооружение. Контроль будет аналогичным с корейским вариантом DMZ.

Что касается "Обмена территориями", то Россия настаивает, чтобы Украина отказалась от примерно 25% Донецкой области, которые сейчас контролирует. Вашингтон пытается смягчить предложение для Киева: в частности, создать демилитаризованную зону вместо формального признания территориальных изменений. Одним из вариантов рассматривают "корейский вариант", когда обе стороны юридически претендуют на весь регион.

Запорожская АЭС должна быть освобождена от российской оккупации. Предлагается передать управление станцией США, что одобряет часть украинских чиновников, поскольку создаст американский "сигнальный предохранитель" против новой агрессии.

Не надо принуждать к дипломатии

Важной составляющей соглашения станет масштабное восстановление Украины. Уже рассматривают использование более 200 млрд долл. российских активов, замороженных в Европе, и было предложение направить Украине 100 млрд долл. в качестве репараций, а сумму могут и увеличить.

Другой ключевой элемент – участие американского бизнеса. Продолжаются переговоры с главой BlackRock Ларри Финком о восстановлении проекта Фонда развития Украины с потенциальным бюджетом в 400 млрд долл, и сотрудничество со Всемирным банком.

Переговорная команда президента США должна работать с европейскими союзниками, чтобы создать пакет гарантий безопасности и экономических стимулов.

Хуже всего в этом процессе подходить к соглашению со спешкой и ультиматумами. В качестве примера, СМИ привело цитату самого Трампа: "Худшее, что ты можешь сделать в сделке, – это иметь отчаянный вид. Тогда другая сторона чувствует запах крови – и ты обречен".

"Трамп должен заключить разумную сделку, которая будет прочной. Иначе он может остаться ни с чем, а этот ужасный конфликт может перейти в еще более разрушительную фазу", – говорится в материале.

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мир для Украины сейчас ближе, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения России в начале 2022 года. По его словам, партнеры продолжают работать сразу над несколькими документами.

Как ранее писал OBOZ.UA, Дональд Трамп считает, что его мирный план якобы устраивает Владимира Путина. При этом он заявил о "разочаровании" Владимиром Зеленским, так как тот, мол, предложения Штатов до сих пор "не прочитал".

