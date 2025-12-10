Треть украинцев в стране ЕС не может найти работу своего уровня: что происходит на рынке труда

Абсолютная доля украинцев в Польше – как довоенных мигрантов, так и беженцев от войны – не опирается на выплаты от государства, обеспечивая себя самостоятельно. При этом более трети из них не нашли работу своего уровня квалификации.

Видео дня

Об этом сообщили в рекрутинговой компании Gremi Personal, ссылаясь на результаты исследования Народного банка Польши (NBP). По подсчетам экспертов, около 36% беженцев (то есть каждый третий) работает не по квалификации.

"Речь идет о людях с реальным профессиональным опытом, квалификацией и потенциалом, который сейчас используется не в полном объеме. Наш опыт ежедневной работы с кандидатами показывает: как только человек получает возможность трудоустроиться по специальности, его экономическая активность, мотивация и вовлеченность в жизнь страны стремительно растут", — объяснил генеральный директор компании Томаш Богдевич.

Украинцы становятся самостоятельными

В то же время оказалось, что большинство опрошенных самостоятельно себя обеспечивают. Заработанные средства являются основным источником дохода для 92% довоенных иммигрантов и 78% беженцев.

Кроме этого, в 2025 году 81% украинцев обеспечивают себя жильем без посторонней помощи. В основном речь идет об аренде (72%), но 9% купили собственное жилье. Таким образом, количество людей, проживающих в коллективных центрах, уменьшилось – теперь это преимущественно лица в возрасте от 45 лет.

В то же время об интеграции украинцев свидетельствует и другие показатели занятости: рост доли людей со стабильной работой и падение уровня безработицы. Не последнюю роль играет знание языка – 63% респондентов утверждают, что владеют польским свободно или хорошо.

Зарплатный вопрос

Кроме того, средняя зарплата украинцев в Польше растет сопоставимо с общей динамикой польской экономики, но разрыв между зарплатами мужчин и женщин заметно выше в стране в целом. А самые высокие доходы оставались в сферах, где традиционно доминируют мужчины:

IT;

строительстве;

транспорте.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Польше усиливают контроль за карточными платежами. Налоговая служба начнет уделять особое внимание тем, кто за год получил более 30 тыс. злотых и/или потратил не менее 25 тыс. евро (то есть около 106 тыс. злотых), то есть это может затронуть и украинских граждан.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!