'Все, что нужно для победы': Европарламент призвал передать Украине дальнобойные ракеты и конфисковать активы России

Европарламент принял резолюцию подавляющим большинством голосов, в котором призывает страны ЕС обеспечить Украину необходимым оружием "до достижения победы". За это решение проголосовали 451 депутат, против – 46, и 49 воздержались.

Об этом сообщили на официальном сайте Европарламента. Этой резолюцией парламентарии призывают передать Украине дальнобойные ракеты, артиллерийские вооружения и боеприпасы и конфисковать замороженные российские активы для восстановления Украины.

В тексте евродепутаты подчеркивают, что главной целью поддержки Украины является достижение ею победы в войне, поскольку любой другой результат может привести к серьезным последствиям. Они отмечают, что другие авторитарные лидеры могут использовать решение в Украине для реализации своих целей посредством силовых методов.

Депутаты считают, что для достижения победы Украины необходимо избавиться от каких-либо ограничений на военную поддержку и предоставить Киеву все необходимые ресурсы для возвращения контроля над всеми оккупированными территориями.

Для достижения этой цели парламентарии призвали к увеличению инвестиций в военную промышленность Европы и ускорению темпов производства, чтобы страны ЕС могли снабжать Украину необходимыми средствами и пополнять свои военные запасы. Они указывают на необходимость поставки дальнобойных ракет Taurus, Storm Shadow/Scalp, артиллерийского вооружения и боеприпасов к нему, беспилотников и средств противодействия враждебным беспилотникам.

Депутаты подчеркивают, что предоставление военной поддержки Украине со стороны стран ЕС и НАТО должно составлять не менее 0,25% их ВВП ежегодно. Они подчеркивают, что поставки оружия от европейских производителей для нужд Украины должны иметь приоритет перед контрактами с третьими странами.

Кроме того, они призывают Палату представителей США наконец-то принять законопроект о военной помощи для Украины. Резолюция также утверждает необходимость создания эффективного правового механизма использования замороженных российских активов в ЕС на восстановление Украины и помощь пострадавшим от войны.

"Россия должна быть обязана выплатить наложенные на нее репарации, чтобы обеспечить существенный взнос в восстановление Украины", – говорится в коммюнике.

Депутаты призвали ЕС продлевать действующие санкции против России и Беларуси и рассмотреть возможность их расширения. Среди предложенных мер были запрет импорта российского урана и металлургической продукции, прекращение любого ядерного сотрудничества с Россией и полное эмбарго на импорт российских агропродуктов, рыбы, морепродуктов и угля, включая сжиженный природный газ.

Парламентарии также осудили страны, компании и отдельных лиц, которые помогали России обойти санкции, и требовали уголовной ответственности за это в ЕС.

Напомним, лидеры ЕС на саммите в Брюсселе согласовали четырехлетнюю программу поддержки Украины на 50 млрд евро под названием Ukraine Facility. Согласование программы пытался заблокировать венгерский премьер Виктор Орбан, но ЕС и Будапешт наконец-то достигли компромисса. Через 2 года состоится пересмотр плана помощи, но Венгрия, требовавшая права вето, не получит его.

Как сообщал OBOZ.UA, первые средства от Евросоюза в правительстве рассчитывают получить уже в марте 2024 года. 50 млрд евро должно поступить в рамках программы Ukraine Facility.

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