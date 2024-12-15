'Время переходить к конфискации': Сибига призвал партнеров отдать Украине замороженные активы РФ

Западные партнеры должны передать Украине замороженные российские активы за границей. На поддержку обороны и восстановление Украины следует направить не только доходы, но и сами эти активы.

Видео дня

Заставить возмещать нанесенный ущерб и причиненный вред самого агрессора – и законно, и справедливо. Об этом написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в своем аккаунте в сети Х.

"Что касается обездвиженных российских активов, пора переходить от замораживания к конфискации — использовать не только доходы, но и сами активы для поддержки обороны, стойкости и восстановления Украины. Заставить агрессора возместить ущерб и убытки – справедливо и законно", – подчеркнул глава украинского внешнеполитического. ведомства.

Напомним, ранее Сибига рассказал об ультиматуме России по капитуляции Украины. Его агрессор выдвинул в начале вторжения и сейчас позиция Кремля остается неизменной.

В отличие от РФ Украина действительно стремится к завершению войны. Дипломат убежден, что сейчас важно сосредоточиться на том, как повысить для России стоимость дальнейшей агрессии и вынудить ее сесть за стол переговоров.