'Позиция не изменилась': Сибига рассказал об ультиматуме России по поводу капитуляции Украины и как заставить врага к переговорам

В начале полномасштабного вторжения Россия выдвинула Украине условия завершения войны, которые фактически были ультиматумом о нашей капитуляции. Позиция страны-агрессорки остается неизменной.

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Об этом в интервью Lb.ua заявил министр иностранных дел Андрей Сибига. Он подчеркнул, что именно Украина среди всех стран мира является тем государством, которое больше всего стремится к миру — в отличие от России.

"Я хорошо помню первые часы и дни полномасштабного российского вторжения. Условия, выдвигаемые Украине. Это были не условия, это был ультиматум капитуляции. И это не изменилось", – сказал Сибига.

Он отметил, что сейчас важно сосредоточиться на том, как повысить стоимость дальнейшей агрессии для России и заставить ее сесть за стол переговоров.

"По каждому этому вопросу есть четкий набор элементов, как этого достигать. От приглашения Украины в НАТО, от пакета сдерживания до снятия всех табу на применение оружия. Я имею в виду оружие дальнего радиуса действия. Ну и, безусловно, устойчивость у всех его проявлениям. Экономическая, долговременная поддержка социальная, гуманитарная, макрофинансовая", – отметил министр.

По его словам, все эти факторы составляют комплексную переговорную позицию, основанную на наших национальных интересах. Министр также подчеркнул, что поле боевых действий оказывает непосредственное влияние на позиции Украины в дипломатической и внешнеполитической сферах.

"У нас есть цель — достичь всеобъемлющего, устойчивого, справедливого мира для Украины. И эта терминология неделима. Это очень важно. Она определяет нашу позицию, потому что переговоров сейчас нет. И ее, соответственно, доводят до наших партнеров. Есть поле битвы, которое влияет на наши позиции — дипломатические и внешнеполитические, а есть трек дипломатический. Эти два направления взаимодополняющие и взаимоусиливающие", – отметил глава МИД.

В то же время задача дипломатической службы состоит в предоставлении убедительных аргументов ключевым столицам, с которыми у нас есть общие подходы, чтобы укрепить нашу позицию.

"По моему убеждению, есть четкое понимание: "Ничего об Украине без Украины". Это однозначно. Никаких компромиссов по территориальной целостности, суверенитету или безопасности Украины. Это тоже однозначно все разделяют", – добавил Сибига.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что по состоянию на сегодняшний день Украина не готова к тому, чтобы начинать переговоры с государством-агрессором Россией по завершению войны. Необходимо получить большее вооружение от партнеров, а также приглашение к членству в НАТО и четкие гарантии безопасности.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что украинцы надеются на будущего президента США Дональда Трампа из-за того, что он неоднократно говорил, что сможет прекратить войну в Украине. А его бывший (и будущий тоже) советник Кит Келлог сформулировал позицию тремя словами: "мир через силу".

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