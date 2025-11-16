"Время на их стороне": Орбан в очередной раз выдал план окончания войны РФ против Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал новые заявления относительно российско-украинской войны. По его словам, обе стороны якобы не хотят мира, и поэтому внешние силы должны убедить Россию и Украину заключить его.

Об этом Орбан сказал в субботу вечером на антивоенном митинге в городе Дьер, передает Telex. Он считает, что Европейский Союз имеет средства, чтобы мотивировать Украину в этом направлении, поскольку "Украина не существовала бы без поддержки ЕС".

Проблема же заключается в том, что Запад не может найти средства, чтобы убедить россиян, которые хотят оккупировать всю Украину, заключить мир.

"Время на стороне россиян", – сказал Орбан, добавив, что было бы хорошо заключить мир, прежде чем россияне оккупируют всю Украину.

Венгерский премьер добавил, что надо быть сильными, потому что россияне понимают только силу, и с ними надо договариваться.

По его мнению, Европа сейчас стоит на пороге войны, поэтому венгры "должны поднять свой голос", ведь европейские лидеры "собираются вступить в войну".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Европе нет единства относительно войны в Украине. По его словам, все европейские страны считают, что Киев может победить на поле боя, и только в Будапеште думают иначе.

