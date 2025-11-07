Все европейские страны, кроме одной, считают, что Украина может победить в войне с Россией, – Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Европе нет единства по поводу войны в Украине. По его словам, все европейские страны считают, что Киев может победить на поле боя, и только в Будапеште думают иначе.

Видео дня

Об этом Орбан сказал во время совместных заявлений для СМИ с президентом США Дональдом Трампом. Он высоко оценил усилия американского лидера по достижению мира.

"Мы не едины, потому что Брюссель и европейцы имеют другой подход к войне. Мы являемся единственными правительствами, которые выступают за мир – это правительство Соединенных Штатов и маленькая Венгрия в Европе. Все остальные правительства предпочитают продолжать войну, потому что многие из них считают, что Украина может победить на передовой", – отметил венгерский премьер.

Он заявил, что это является "неправильным пониманием ситуации". Политик добавил, что будет обсуждать этот сложный вопрос во время закрытой части переговоров с Трампом. После этого между ним и американцем состоялся такой диалог:

Трамп: – Так вы сказали бы, что Украина не может выиграть эту войну?

Орбан: – Чудо может случиться.

Трамп: – О, да.

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ писали о том, что основным акцентом встречи Виктора Орбана с Дональдом Трампом будет попытка организовать саммит между американским президентом и Владимиром Путиным. Сам венгерский премьер говорил, что переговоры лидеров обеих стран могут состояться в любой день.

7 ноября во время короткого общения с журналистами перед переговорами с Орбаном Трамп заявил, что не исключает встречи с Путиным в Будапеште, отметив, что "всегда есть шанс, очень хороший шанс".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!