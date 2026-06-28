Временная поверенная в делах США завершила дипломатическую миссию в Украине: подробности и фото

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис завершила свою дипломатическую миссию в Украине и возвращается. По этому случаю её принял министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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Собеседники"обсудили актуальную ситуацию в сфере безопасности и мирные усилия", сообщили в МИД Украины. В частности, Андрей Сибига подчеркнул важность активной роли и лидерства США "в продвижении мирного процесса и достижении всеобъемлющего и устойчивого мира".

Что сказал Сибига

Глава МИД выразил благодарность Джулии Дэвис за ее "вклад в развитие активного политического диалога" между нашими странами и "за эффективное взаимодействие в важный для Украины период".

"Мы благодарны Соединенным Штатам за неизменную поддержку Украины и украинского народа. Высоко ценим ваш личный вклад в развитие украинско-американского стратегического партнерства. Сегодня особенно важно сохранять высокую динамику нашего сотрудничества и совместно принимать проактивные решения, которые приблизят всеобъемлющий и прочный мир для Украины", – подчеркнул Андрей Сибига.

Отдельно глава МИД отметил важность недавней встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа (напомним, что она состоялась во Франции в ходе саммита G7). Сибига выразил благодарность американскому народу за солидарность с Украиной и подчеркнул важность сохранения двухпартийной поддержки Украины в США.

"Украина высоко ценит дружбу с Соединенными Штатами. Убежден, что наше стратегическое партнерство и впредь будет укрепляться на благо наших государств и народов, а также общего дела защиты свободы, демократии и международного права", – отметил глава МИД Украины.

Что предшествовало

Напомним, что Джули С. Дэвис приступила к исполнению обязанностей временного поверенного в делах в посольстве США в Киеве в мае 2025 года. Она сменила на этой должности Бриджит Бринк.

Дэвис с 2023 года занимала должность посла США на Кипре и оставалась аккредитованной там на протяжении всего своего пребывания в Киеве. Ее удивили сообщения в октябре 2025 года о том, что Трамп выдвинул бизнесмена и спонсора Республиканской партии Джона Бреслоу на должность следующего посла на Кипре.

Так или иначе, о том, что Джули Дэвис уходит в отставку, стало известно еще в апреле этого года. Причем это ее собственное решение, а причиной его стали разногласия с президентом Дональдом Трампом по поводу сокращения поддержки Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, Джули Дэвис "разочаровалась в своей работе" из-за разногласий с главой Белого дома по поводу поддержки Украины, которая все больше ослабевает. Но в Госдепе отрицали, что причиной отставки дипломата стали разногласия с Трампом по поводу его политики в отношении Украины.

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