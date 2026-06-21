"Трамп обратится к оборонным компаниям": Зеленский рассказал об изменении позиции США в отношении лицензий на производство ракет к Patriot

Президент США Дональд Трамп изменил свое мнение относительно производства американских ракет для ПВО в Украине и Европе по лицензиям. Он дал согласие и должен обратиться к соответствующим оборонным компаниям Соединенных Штатов.

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Положительное решение глава Белого дома принял после саммита "Группы семи" во французском Эвиане. Это подтвердил Владимир Зеленский, который дал интервью "Єдиним новинам" в воскресенье, 21 июня.

Президент Украины уточнил, что у него было две встречи с Трампом (до и после совместного заседания в формате Украина – G7).

"Это стало достаточно публичным, поэтому секретов нет: американская команда впервые положительно отреагировала на лицензии. Впервые. Потому что всегда это было "не знаем", "может быть", "посмотрим", – рассказал глава государства.

Как он отметил, все согласны с тем, что сегодня у Украины есть все технические возможности для запуска производства ракет для систем Patriot. Этот момент должен одобрить лично Трамп, и он заверил, что обратится к американским оборонным компаниям с просьбой, чтобы они производили боеприпасы для противовоздушной обороны по лицензиям в Европе и Украине.

Зеленский добавил, что 18 июня во время саммита "Большой семерки" все лидеры уже знали об успешных ударах Украины по Москве, видели результаты работы Сил обороны и поддержали абсолютно справедливые и адекватные ответы Украины.

"На мой взгляд, это впервые произошло, когда "семерка" единодушно поддержала Украину. Заявила, что нам нужно вернуться к более жесткой санкционной политике в отношении России. Накануне этого произошел массированный обстрел Киева, в ходе которого пострадала не только наша христианская святыня. Я показывал фотографии Лавры и не только. Все видели, как горел Успенский собор. Они знали о жертвах", – сообщил Зеленский.

Что предшествовало

Ранее журналисты спрашивали у главы Белого дома о возможности для Украины производить ракеты-перехватчики к Patriot . "Они хотели бы иметь такую возможность, мы это рассмотрим", – ответил Трамп.

Соединенные Штаты уже имеют опыт производства отдельных видов вооружений по лицензии за рубежом. В частности, ракеты Patriot выпускаются на территории Германии. Несмотря на это, Вашингтон осторожно подходит к таким соглашениям из-за вопросов защиты интеллектуальной собственности и контроля над цепочками поставок.

Как писал OBOZ.UA:

– Премьер-министр Канады Марк Карни в кулуарах саммита "Большой семерки" сказал, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в последнее время изменил свою позицию в отношении российской войны против Украины. Вашингтон на международной арене демонстрирует более жесткую позицию по отношению к Кремлю и более реалистичную оценку ситуации на поле боя.

– На закрытом заседании саммита Марк Карни заявил, что "ход войны изменился" и Россия проигрывает войну в Украине. Он также добавил, что Канада является одним из крупнейших партнеров официального Киева.

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