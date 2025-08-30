'Враг пытается уничтожить нас извне': Кличко отреагировал на убийство Парубия

Враг пытается подорвать ситуацию внутри страны, устроив убийство Андрея Парубия во Львове.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Шокирующее и дерзкое убийство политического деятеля во Львове. Среди дня, в городе, большим количеством выстрелов убили экс-спикера Верховной Рады, действующего народного депутата от ЕС Андрея Парубия", – написал Кличко.

Он призвал правоохранительные органы доказать обществу свою способность эффективно работать.

"Оперативно установить личности убийцы и заказчиков, расследовать все обстоятельства и мотивы этого ужасного расстрела", – написал мэр.

Вместе с тем он призвал украинское общество "быть объединенным как никогда", поскольку враг "пытается уничтожить нас извне и подорвать ситуацию внутри страны".