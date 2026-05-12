Возвращение Россией украинских детей должно быть частью мирного соглашения, <span translate='no'>0</span> фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что возвращение украинских детей, которых Россия незаконно депортировала или принудительно переместила, должно быть частью любого будущего мирного соглашения. Такое заявление она сделала по итогам встречи высокого уровня Международной коалиции по возвращению украинских детей, состоявшейся при участии представителей ЕС, Украины и Канады.

Как передает Укринформ, о результатах встречи сообщила пресс-служба Европейской комиссии. В сообщении отметили, что инициативу коалиции фон дер Ляйен объявила во время обращения о состоянии дел в Европейском Союзе в 2025 году. К встрече присоединились представители почти 60 стран.

Общая позиция партнеров

От имени Евросоюза в переговорах участвовали Кая Каллас и Марта Кос. В Еврокомиссии заявили, что партнеры подтвердили совместное обязательство добиться возвращения каждого украинского ребенка и обеспечить ответственность за преступления, связанные с депортацией.

"Десятки тысяч украинских детей, которых забрала Россия, до сих пор разлучены со своей страной и близкими. Мы не успокоимся, пока каждый из них не воссоединится со своими семьями", – заявила фон дер Ляйен.

Она также сообщила, что ЕС мобилизует дополнительные 50 миллионов евро для поддержки системы защиты детей в Украине. Средства планируют направить на образование, социальные услуги, поддержку общин и доступ к правосудию.

Новые механизмы поиска

После встречи ЕС, Украина и Канада обнародовали совместные выводы. Участники коалиции договорились усилить отслеживание похищенных детей и расширить международную координацию.

В Еврокомиссии отметили, что коалиция будет использовать партнерские механизмы и разведку из открытых источников для установления места пребывания детей. Также речь идет об усилении сотрудничества в ООН и с международными партнерами для продвижения механизмов возвращения.

Отдельно партнеры подтвердили намерение поддерживать расследования и судебные процессы по незаконной депортации и принудительному перемещению детей. В выводах встречи упомянули и об ответственности за так называемое "перевоспитание" и милитаризацию украинских детей.

Кроме того, участники коалиции договорились о дальнейших санкциях и целевых ограничениях против лиц, причастных к депортации, принудительному перемещению и индоктринации детей.

По данным Еврокомиссии, с начала полномасштабной войны более 20 500 украинских детей были зарегистрированы как незаконно депортированные или принудительно перемещенные в Россию или на временно оккупированные территории. В Брюсселе отметили, что Россия систематически скрывает личные данные и местонахождение детей, и это затрудняет процесс возвращения.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 мая, в день заседания Международной коалиции по возвращению украинских детей, Совет ЕС принял решение о введении Евросоюзом санкций против России из-за похищения детей с временно оккупированных территорий Украины. В частности, под ограничения попали 16 физических лиц и 7 организаций, причастных к принудительному вывозу несовершеннолетних украинцев в Россию и их идеологической обработке.

