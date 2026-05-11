ЕС наложил санкции на Россию за похищение украинских детей: полный список
Европейский Союз (ЕС) ввел санкции против России из-за похищения детей с временно оккупированных территорий Украины (ВОТ). В частности под ограничения попали 16 физических лиц и 7 организаций, причастных к принудительному вывозу несовершеннолетних украинцев в Россию и их идеологической обработке.
Соответствующее решение в день заседания Международной коалиции по возвращению украинских детей, 11 мая, принял Совет ЕС. Отмечается, что такие действия страны-агрессора подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
"С начала своей агрессии против Украины Россия депортировала и принудительно переселила почти 20,5 тыс. украинских детей. Эти действия являются серьезными нарушениями международного права и нарушением основополагающих прав ребенка, а также направлены на уничтожение украинской идентичности и подрыв сохранения ее будущих поколений", – говорится в заявлении Совета ЕС.
"Лагеря перевоспитания" для юных украинцев
В черный список попали военный лагерь "Авангард", а также всероссийские детские центры "Орленок", "Али паруса" и "Смена", где организуют программы для украинских детей с пророссийской индоктринацией, "патриотическими" мероприятиями и военной подготовкой. Также ограничения наложили на:
- Нахимовское военно-морское училище в Севастополе;
- военно-патриотический клуб "Патриот" в Крыму;
- Центр ДОСААФ в Севастополе.
Эти учреждения причастны к перевоспитанию, идеологической обработке и милитаризации детей с ВОТ с целью формирования у них лояльности к России и вытеснения украинской идентичности.
Список физических лиц
Кроме того, в список попали чиновники и политики с незаконно оккупированных Россией территорий, причастные к пропаганде среди молодежи через идеологическую обработку, знакомство с российской военной культурой, военизированную подготовку и мероприятия, прославляющие агрессию против Украины. А именно:
- Лилия Швецова – руководитель лагеря "Красная гвоздика" (филиал "Артека") в оккупированном Бердянске;
- Елена Романовская – заместитель председателя Совета министров "Республики Крым", член организационного комитета "Артека";
- Андрей Сабинов – депутат "региональной думы" на оккупированной Херсонщине, руководитель центра "Воин" в Херсоне;
- Александра Бондарева – омбудсмен по правам ребенка Астраханской области, координировала передачу украинских детей в российские семьи;
- Алевтина Андреева – уполномоченная по правам ребенка Мурманской области, координировала "интеграцию" украинских детей;
- Алина Никишаева – руководитель военно-патриотического клуба "Батальон Форпост" в Симферополе;
- Игорь Журавлев – директор всероссийского детского центра "Смена";
- Андраник Гаспарян – командир центра "Воин", полковник вооруженных сил РФ;
- Игорь Воробьев – руководитель Волгоградского отделения центра "Воин", ветеран "СВО";
- Егор Логунов – так называемый "министр молодежной политики" оккупированной Запорожской области;
- Марина Слонченко – руководитель "департамента молодежной политики" оккупированного Севастополя;
- Наталья Шевчук – директор регионального отделения ДОСААФ в Севастополе;
- Евгения Гриченкова – руководитель лагеря "Корсунь" ("Артек");
- Дмитрий Шевченко – директор центра "Воин", бывший заместитель министра образования "ЛНР";
- Алексей Зинченко – председатель госкомитета молодежной политики "Республики Крым";
- Анастасия Аккуратова – заместитель директора департамента госполитики в сфере защиты прав детей Министерства образования РФ, координировала включение похищенных украинских детей в российские базы данных и передачу их в российские семьи.
Ранее Украина и сама ввела новые санкции против лиц, причастных к похищению украинских детей из ВОТ. Таким образом Европа синхронизировала свои санкционные списки, о сторонах договорились ранее.
