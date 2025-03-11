Вопросы гарантий безопасности для Украины нужно решать после установления мира, – Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте согласился с президентом США Дональдом Трампом в том, что вопрос гарантий безопасности для Украины следует рассматривать уже после заключения мирного соглашения. Он также сделал реверанс Трампа, отметив его роль в продвижении переговорного процесса.

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Об этом Рютте сказал во вторник, 11 марта, на пресс-конференции во время рабочего визита в Косово. Его цитирует El Mundo.

"Я считаю, что президент Трамп прав в том, что прежде чем поддерживать мир, вам сначала нужно достичь мира. А мира еще нет", – сказал генсек НАТО.

При этом Рютте отметил важность параллельной работы как над мирным соглашением, так и над гарантиями безопасности.

"Но в то же время мы все соглашаемся, что нужно работать параллельно, потому что когда есть прекращение огня или есть мирное соглашение, вы должны быть уверены, что можете каким-то образом гарантировать этот мир", – отметил генеральный секретарь Альянса.

Он также отметил важность инициативы Франции и Великобритании по поводу будущей миротворческой миссии, которая может включать европейские войска в Украине или другие механизмы обеспечения безопасности.

"Хорошо, что французы и британцы выступили с инициативой, чтобы когда в Украине будет мирное соглашение или прекращение огня, то это будет вопрос гарантий безопасности. Одним из способов сделать это были бы европейские войска в Украине. Но могут быть и другие способы сделать это", - не исключил генсек НАТО.

Отдельно Рютте подчеркнул роль Трампа в продвижении переговорного процесса и заявил, что "благодаря ему произошел прорыв в переговорах между Украиной и Россией, и это важно".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что его страна не собирается предоставлять Украине слишком много гарантий безопасности. Глава Белого дома отметил, что это бремя должны взять на себя страны Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 марта, в столице Франции Париже начался саммит военных представителей по обороне и стратегии, где главной темой стала война в Украине. На встрече, в частности, обсудят создание международных сил, которые должны будут обеспечивать безопасность нашей страны.

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