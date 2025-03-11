В Париже стартовал саммит военных представителей по созданию международных сил безопасности для Украины. Видео

Сегодня, 11 марта, в столице Франции Париже начался саммит военных представителей по обороне и стратегии, где главной темой стала война в Украине. На встрече, в частности, обсудят создание международных сил, которые должны будут обеспечивать безопасность нашей страны.

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Открыл событие министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Он подчеркнул, что "главной гарантией безопасности" для Украины остаются Вооруженные силы, поэтому Европа отказывается от демилитаризации украинской армии.

"Необходимо также задуматься над тем, какой должна быть украинская армия в будущем. И поэтому нужно начать с принципа, что первой гарантией безопасности остается украинская армия, что мы откажемся от какой-либо формы демилитаризации Украины и что первоочередная обязанность европейских вооруженных сил заключается в разработке рамок – доктринальных баз, которые могут быть определены. только на следующий год, но и на следующие пять, десять, пятнадцать лет", – сказал Лекорню.

Он отметил, что сегодняшний саммит важен, поскольку он закладывает "первый камень в формировании гарантий безопасности", открывающий путь для дальнейших размышлений, которые уже известны.

"Как мы, европейские вооруженные силы, можем придать весомости и авторитетности дипломатическим переговорам, которые без сомнения должны быть долгосрочными, ведь у нас есть опыт того, что, к сожалению, не было недавно соблюдено", – добавил французский министр.

Напомним, что в саммите принимают участие начальники штабов и их подчиненные из более 30 государств, чтобы обсудить создание международных сил безопасности для Украины, которые должны предотвратить повторное крупномасштабное наступление страны-агрессора России после возможного прекращения боевых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, на парижский саммит военных представителей не пригласили США. Государства Европейского Союза хотят продемонстрировать, что могут взять на себя ответственность за поддержку мира в Украине после прекращения огня.

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