'Мы попросим Европу сделать это': Трамп заявил, что США не будут предоставлять Украине слишком много гарантий безопасности

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна не собирается предоставлять Украине слишком много гарантий безопасности. Глава Белого дома отметил, что это бремя должны взять на себя страны Европы.

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В то же время Трамп пообещал позаботиться о том, чтобы "все пошло хорошо". Об этом американский президент заявил на своем первом заседании Кабинета Министров.

По словам Трампа, речь о гарантиях безопасности для Украины может идти лишь после того, как будет достигнуто соглашение о прекращении войны. При этом он добавил, что вопросом таких гарантий должна заниматься Европа, как сосед Украины.

"Что ж, я не собираюсь предоставлять слишком много гарантий безопасности. Мы заставим Европу сделать это, потому что она, знаете, является их соседом. Но мы позаботимся о том, чтобы все пошло хорошо", – сказал Трамп.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что продолжается подготовка к переговорам с главой Белого дома Дональдом Трампом, и подтвердил свой визит в США в пятницу, 28 февраля. Самое важное для Украины, чтобы помощь со стороны Вашингтона не была остановлена.

Ранее Зеленский заявил, что будет сохранять максимальную численность Вооруженных сил Украины для защиты интересов государства. Он подчеркнул, что именно украинская армия станет главной гарантией безопасности.

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