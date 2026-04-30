Вопрос ЗАЭС является одним из ключевых в переговорах Украины, США и России: Гросси объяснил свою роль

Деоккупация Запорожской атомной электростанции остается одним из самых сложных вопросов в переговорах между Украиной, США и Россией. В то же время проблема ЗАЭС – одна из ключевых тем наряду с территориальными вопросами.

Об этом во время брифинга заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он отметил, что агентство не участвует в переговорах, но поддерживает диалог между участниками. Основной задачей организации он назвал обеспечение безопасности объекта.

"Продолжается процесс, который довольно часто активизируется между США, Россией и Украиной. И в этом процессе одним из ключевых вопросов является проблема Запорожской атомной электростанции, наряду с территориальными проблемами – как одна из самых актуальных проблем и вопросов, которые труднее всего решить", – заявил он.

По словам главы МАГАТЭ, главным приоритетом остается "безопасность объекта и недопущение ядерной аварии". Он отметил, что во время недавнего визита в Украину обсуждал ситуацию с Владимиром Зеленским. Кроме того он контактирует с другими партнерами, в том числе и с россиянами.

"Моя роль заключается в том, чтобы разговаривать с обеими сторонами для предотвращения ядерной аварии", – подчеркнул Гросси.

Он добавил, что окончательное решение ситуации вокруг станции в значительной степени зависит от результатов переговоров, тогда как МАГАТЭ только способствует процессу.

Отдельно продолжаются консультации о введении нового режима прекращения огня. Он должен позволить отремонтировать внешние электросети, которые обеспечивают работу станции.

"Мы уже смогли достичь пяти таких договоренностей. Сейчас нужна шестая, чтобы провести незаменимые ремонтные работы", – пояснил глава МАГАТЭ.

Гросси также отметил, что существует взаимодействие с военными представителями обеих сторон и общее понимание необходимости таких работ. Однако переговоры могут затягиваться из-за технических деталей.

Напомним, в понедельник, 27 апреля, вблизи Запорожской атомной электростанции произошел удар дроном. В результате прилета возле объектов, связанных с работой станции, погиб человек.

Также OBOZ.UA сообщал, 26 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили возможности вернуть Запорожскую атомную электростанцию под контроль Украины.

