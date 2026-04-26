Для безопасной эксплуатации: Зеленский обсудил с Гросси возвращение ЗАЭС под контроль Украины. Видео

В пятницу, 26 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили возможности вернуть Запорожскую атомную электростанцию под контроль Украины.

Об этом он сообщил в своем Telgram-канале. Глава государства отметил, что пребывание и узаконивание пребывания российских сил на оккупированной АЭС не должно быть официально признано.

"Обсудили временные отключения от электроснабжения блоков АЭС, снижение их мощности и возможные последствия этих преступных действий. Для безопасной эксплуатации станция должна вернуться под руководство лицензированного оператора и ядерного регулятора Украины. Договорились продолжать миссии МАГАТЭ для обеспечения постоянного мониторинга состояния ЗАЭС", – информирует глава государства.

Постпред Украины в ООН Андрей Мельник заявил, что Россия стала первым в истории государством, которое захватило действующую атомную электростанцию, которой является ЗАЭС. Использование военной силы и длительный контроль оккупантов над крупнейшей АЭС в Европе подвергает опасности не только Украину, но и всю Европу.

Агрессор должен немедленно прекратить ядерный террор, вернуть ЗАЭС Украине и обеспечить ее безопасность согласно стандартам МАГАТЭ, а государствам-членам ООН пора наконец наказать государство-террористку, введя санкции против ядерной энергетики РФ.

В то же время эксперты бьют тревогу из-за угрозы на ЗАЭС, в Чернобыле и вреда окружающей среде Украины. То, что происходило во время оккупации ЗАЭС в начале марта, специалисты назвали беспрецедентной ядерной опасностью.

Ведь реакторы ВВЭР-1000, из которых состоит станция и которые проектировались с расчетом на максимальное внешнее воздействие в виде падения легкомоторного самолета, российская военная техника расстреливала практически вплотную. Поэтому повреждение активных зон реакторов из мизерной вероятности превратилось во вполне вероятный страшный сценарий.

Как сообщал OBOZ.UA, серьезным препятствием для заключения мирного соглашения между Украиной и РФ остается и вопрос Запорожской атомной электростанции, которая находится на временно оккупированной территории. Москва отвергает идею передачи ЗАЭС под контроль США, и настаивает на сохранении контроля над объектом с намерением поставлять Украине электроэнергию по заниженным ценам.

