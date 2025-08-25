'Вопрос в политической воле России': Зеленский рассказал о мирных переговорах и гарантиях безопасности для Украины. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость гарантий безопасности для нашей страны для того, чтобы Россия снова не вернулась с агрессией. Он также рассказал о работе с партнерами на международном уровне.

Об этом глава государства сказал по итогам встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в понедельник, 25 августа, где присутствовал корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. По его словам, сейчас идет активная работа с международными союзниками, происходят различные встречи и контакты.

Президент рассказал о работе с партнерами и запланированных встречах

Зеленский также анонсировал встречу со спецпредставителем США Китом Келлогом, которая должна состояться в понедельник, 25 августа. Она будет касаться, в частности, подготовки по возможности будущей встречи с российской стороной. На этой неделе будет проведено много работы, а до конца августа, по словам президента, состоится встреча украинской и американской команд.

Кроме этого, президент напомнил, что 24 августа состоялись контакты главы Офиса президента Андрея Ермака с государственным секретарем США Марко Рубио и другими партнерами. Также было заседание министров иностранных дел G7, на котором были и представители Соединенных Штатов Америки.

В понедельник, 25 августа, запланирован разговор высшего военного руководства Украины с партнерами, а в среду – еще одна важная встреча на международном уровне.

"Мне кажется, что мы будем иметь план, базовый план, относительно гарантий безопасности. Базовый план. Я думаю, по деталям еще нужно время. По наработкам", – заявил Зеленский. Он добавил, что после этого от американской стороны будет известно, готовы ли россияне на конфигурации, предложенные Америкой и поддержанные Украиной в присутствии европейских лидеров. Уже после – двусторонняя и трехсторонняя встречи.

Зеленский о гарантиях безопасности для Украины

"Нужно время, чтобы подготовить документ, который говорит о том, что эта война закончена. Параллельно очень нужны гарантии безопасности", – заявил президент.

По его словам, гарантии безопасности нужны – это одна из целей для Украины для того, чтобы контролировать cease-fire (прекращение огня) и знать, что не вернется Россия снова с агрессией.

Зеленский не вдался в детали, но отметил, что сейчас есть немало различных технологий и стран, которые могут мониторить режим прекращения огня.

"Вопрос в политической воле России относительно окончания войны. И в политической воле и силе Соединенных Штатов Америки давить на Россию по окончанию, если они не будут делать шаги на встречу", – сказал глава государства.

Что касается гарантий безопасности, Зеленский также отметил помощь Норвегии, которая профессиональна во многих направлениях. Он выделил три главных аспекта, где Украина рассчитывает на продолжение совместной работы и на активное участие Норвегии:

Системы противовоздушной обороны, тренировки и обучение в отношении этих систем. Co-production (совместное производство). Береговая линия, поскольку в Норвегии, по словам Зеленского, есть большой опыт по защите береговой линии и моря.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 25 августа, в Украину с рабочим визитом прибыл премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Политик встретился с президентом Владимиром Зеленским и заверил, что Украина получит военную и финансовую помощь.

О приезде Стере стало известно утром 25 августа. На железнодорожном вокзале в столице его встретила украинская делегация, в которую, кроме главы ОПУ Андрея Ермака, вошел также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Кроме Зеленского, норвежский политик проведет разговор с главой Кабинета министров Украины Юлией Свириденко.

