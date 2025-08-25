700 млн долларов на Patriot и не только: премьер-министр Норвегии встретился с Зеленским и рассказал о помощи Украине. Фото

В понедельник, 25 августа, в Украину с рабочим визитом прибыл премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Политик встретился с президентом Владимиром Зеленским.

В ходе разговора глава правительства Норвегии заверил, что Украина получит военную и финансовую помощь. Об этом стало известно по итогам встречи, на которой присутствовал корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло.

В частности, Йонас Гар Стере заявил о том, что Норвегия закупит системы ПВО Patriot для Вооруженных Сил Украины на 700 млн. Также он сообщил, что поддержка Украины будет продолжаться и в дальнейшем.

Кроме того, премьер Норвегии подал в парламент предложение о выделении 1,7 млрд долларов на поддержку Украины в 2026 году.

Следует отметить, что именно сегодня, 25 августа, Йонас Гар Стере отмечает свой день рождения, политику исполняется 65 лет.

Что заявил украинский лидер

По словам президента Владимира Зеленского, он вместе с премьером Норвегии во время разговора поднимали ряд вопросов, связанных с обороной, санкциями, возвращением украинских детей и не только.

"Очень предметно обсудили многие вопросы: наши потребности в обороне, поддержку санкций, сотрудничество в энергетике, работу в рамках Коалиции за возвращение украинских детей, дипломатические перспективы и работу с партнерами по гарантиям безопасности", – говорится в сообщении.

Глава украинского государства поблагодарил этот визит и за поддержку украинского народа.

"Это важно для нас. Украина всегда будет ценить то, что Норвегия так искренне взаимодействует с нами. Благодарю премьер-министра, Норвегию за готовность помогать и работать ради безопасности наших людей", – резюмировал он.

Основы тезиса Зеленского в ходе пресс-конференции с премьером Норвегии

– Норвегия остается среди ключевых партнеров Украины по противостоянию российской агрессии. На днях было объявлено решение о выделении 700 млн. долларов на закупку систем противовоздушной обороны Patriot.

– Украина выразила благодарность за поставки NASAMS, которые уже доказали свою эффективность на фронте, и отметила важность выхода на уровень совместного производства этих комплексов на украинской территории.

– Норвегия присоединилась к программе Perl, позволяющей закупать вооружение у США. Украина ставит целью наполнять эту инициативу на не менее миллиарда долларов ежемесячно.

– Отдельно отмечается вклад Норвегии в укрепление энергетической безопасности. Украина ценит помощь Норвегии по закупке газа. Прошлой зимой минимум миллион украинцев были с теплом благодаря этому сотрудничеству.

– Норвегия активно работает в рамках коалиции по возвращению детей, незаконно вывезенных Россией, и участвует в форматах "коалиции желающих", обеспечивающих долгосрочную безопасность Украины и всей Европы.

Глава украинского государства подчеркнул, что Норвегия является одним из лидеров поддержки Украины. Многое уже сделано, и сегодняшняя встреча тоже способна принести хорошие результаты.

"Сегодня обсудили многие темы и, в частности, предметно рассмотрели дипломатические перспективы и работу с партнерами над гарантиями безопасности. Норвегия является одной из участниц коалиции желающих, и Украина надеется, что Норвегия действительно будет практически участвовать в мероприятиях, которые должны реально гарантировать долгосрочную безопасность нашему народу, нашему государству и всем в Европе", – написал Зеленский в своем Telegram.

Что предшествовало

О приезде премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере стало известно утром 25 августа. На железнодорожном вокзале в столице его встретила украинская делегация, в которую, кроме главы ОПУ Андрея Ермака, вошел также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Кроме Зеленского, норвежский политик проведет разговор с главой Кабинета Министров Украины Юлией Свириденко.

Как писал OBOZ.UA, 24 августа в День Независимости в Киев приехал премьер-министр Канады Марк Карни. Он заявил, что его страна усиливает свою поддержку и усилия на пути к миру.

