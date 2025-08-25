В Киев прибыл с визитом премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Видео

Утром 25 августа в Киев с официальным визитом прибыл премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Его встретили высшие украинские чиновники на железнодорожном вокзале в украинской столице.

Глава правительства Нидерландов проведет встречи с высшим руководством государства, в частности с президентом Владимиром Зеленским и премьером Юлией Свириденко. О прибытии высокого гостя сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Что известно

В Украину Йонас Гар Стере добирался на поезде. Утром в понедельник на столичном железнодорожном вокзале его встречала украинская делегация, в которую, кроме главы ОПУ, вошел также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Для нас важно чувствовать поддержку настоящих союзников. Норвегия всегда рядом с нашим народом, существенно помогает оборонке, и мы ценим эту надежную солидарность. Приветствуем в Киеве", – отметил Ермак.

В правительстве Нидерландов поездку премьера в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского подтвердили. Там также сообщили, что в графике визита главы норвежского правительства – встречи с Зеленским и главой Кабинета министров Украины Юлией Свириденко.

"В Европе продолжается полномасштабная война. В течение последних шести месяцев Россия усилила свои атаки беспилотниками и ракетами против Украины. В это критическое для Украины время важно подтвердить нашу неизменную поддержку Украины, которая борется за самозащиту. Норвегия также поддерживает инициативу президента Трампа по запуску мирного процесса и усилия по установлению гарантий безопасности. Мы должны продолжать и усиливать давление на Россию", – заявил Йонас Гар Стере перед тем, как отправиться в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в этот день в украинскую столицу прибыл министр финансов Германии.

Ларс Клингбайль отметил, что российский диктатор Владимир Путин не должен иметь никаких иллюзий относительно уменьшения поддержки Украины со стороны Берлина. Его страна остается вторым крупнейшим сторонником Украины в мире и первым в Европе.

