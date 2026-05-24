'Вопрос еще не закрыт': глава МИД Литвы призвал ЕС не оставлять в покое замороженные активы России

Выделение Украине кредита на сумму 90 млрд евро было полезным, но недостаточным шагом. Европа должна снова поднять вопрос замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины.

Видео дня

Этот шаг также поможет усилить давление на Россию и заставить ее закончить войну. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, сообщает POLITICO.

Что сказал глава дипломатии Литвы

Будрис считает, что Европа должна снова поднять вопрос о замороженных российских активах, поскольку ей нужно найти способы финансово поддержать Украину и усилить давление на Москву с целью заключения мирного соглашения.

По его словам, кредит Украине на сумму 90 млрд евро был полезным шагом, но не окончательным решением для удовлетворения долгосрочных потребностей Киева.

"Это не конец", – заверил Будрис, комментируя дискуссии вокруг судьбы замороженных в Европе российских активов.

Министр считает, что российские активы остаются "реальным ресурсом поддержки Украины" и "реальным рычагом давления, чтобы заставить Россию вести переговоры".

Будрис заявил, что вопрос замороженных российских активов фактически был отложен из-за кредитного соглашения. Однако сейчас время вернуть его в политическую повестку дня объединенной Европы.

"Я с нетерпением жду обсуждения этого вопроса. Оно еще не закрыто", – подчеркнул министр иностранных дел Литвы.

Будрис подчеркнул: Украина будет нуждаться в значительном финансировании после того, как исчерпаются выделенные на два года 90 млрд евро.

"Кто поверит, что после этих двух лет в ближайшие годы не будет потребности в деньгах?" – сказал он, добавив, что Киев по-прежнему сталкивается с дефицитом финансирования для нужд безопасности и обороны в этом году.

Как писал OBOZ.UA, 20 мая стало известно, что ЕС принял Меморандум о выделении 90 млрд евро Украине. Первый транш в 3,2 млрд евро может поступить уже до конца второго квартала 2026 года, но для этого Киев должен выполнить ряд требований, в частности обновить Таможенный кодекс, ввести "налог на OLX" и обновить стратегию для госинвестиций.

Решение об окончательном одобрении кредита на 90 млрд евро для Украины в Совете ЕС приняли 23 апреля. Накануне голосования Венгрия сняла свое вето на такое решение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!