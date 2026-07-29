«Война стала смыслом выживания Путина»: эксперт проанализировал, на сколько времени России хватит ресурсов

Российский диктатор Владимир Путин рассматривает войну против Украины как основу собственного политического и личного выживания. В то же время у страны-агрессора нет ресурсов для ведения войны на протяжении десятков лет, а длительное противостояние может привести к серьезным последствиям для государства.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник. По его словам, высказывания Путина о том, чем Россия будет заниматься после завершения так называемой "СВО", свидетельствуют о глубокой зависимости Кремля от войны.

Мельник отметил, что фраза Путина о завершении "СВО" может быть своеобразной "оговоркой по Фрейду", демонстрирующей его реальное отношение к войне.

"Он, может, и не собирался этого говорить, но все равно вырвалось. Это говорит о том, что в голове Путина война стала смыслом его сегодняшней жизни, его деятельности", — сказал Алексей Мельник.

По словам эксперта, кремлевский лидер не просто следит за боевыми действиями, а фактически живет ими, подробно комментируя даже тактические события на фронте.

"Оставим в стороне объективность его комментариев, но он, как тот мальчик, глубоко вникает во всё это, то есть фактически живёт этим. Война давно стала для него смыслом жизни, а сегодняшняя война – это не только смысл жизни, но и, по сути, смысл его выживания. Как в политическом плане, так и просто как физического существа", – пояснил он.

Мельник также отметил, что Россия постепенно шла к нынешнему противостоянию. По его словам, этому предшествовали война против Грузии и события в Сирии. Однако во время полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Кремль, вероятно, рассчитывал на быструю победу.

"Он явно рассчитывал на блицкриг, "Киев за три дня". Но это не означает, что он бы остановился", — сказал военный эксперт.

Отдельно Мельник оценил возможности России продолжать боевые действия в течение длительного времени. По его словам, для этого нужно учитывать состояние российской экономики, настроения населения и работу системы принятия решений в стране. Эксперт отметил, что в демократических государствах аналитические структуры могут предупреждать руководство о рисках, однако в России такого механизма нет.

"Никто не осмелится сказать Путину, что этот путь не только тупиковый, но и ведет прямо к разрушению российского государства и страны", – заявил Мельник.

По его оценке, у России, скорее всего, нет достаточных ресурсов для ведения войны в течение десятков лет. Длительное противостояние может привести к коллапсу или значительно ухудшить перспективы развития страны-агрессора на десятилетия вперед.

По словам военного эксперта, в настоящее время существует противоречие между желанием российского руководства продолжать войну как можно дольше и реальными возможностями страны вести длительное противостояние на истощение.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин подписал указ об увеличении численности армии, предусматривающий возвращение в состав Вооруженных сил военно-строительных подразделений. Речь идет о возрождении так называемых "будбатов", ликвидированных еще в 2006 году.

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