В России решили возродить в армии структуру времен СССР: что стоит за указом Путина

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ об увеличении численности армии, предусматривающий возвращение в состав Вооруженных сил военно-строительных подразделений. Речь идет о возрождении так называемых "стройбатов", ликвидированных еще в 2006 году.

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Эксперты связывают такое решение с проблемами в сфере оборонного строительства и ростом претензий к подрядчикам Минобороны. Об этом сообщает издание The Moscow Times.

Россия усиливает контроль над оборонным строительством

Как отмечается, 27 июля глава Кремля подписал указ об увеличении штатной численности российской армии на 27 тысяч человек. Из этого числа 25 тысяч составят военнослужащие, еще 2 тысячи – сотрудники гражданского персонала.

Документ предусматривает возвращение в структуру ВС РФ военно-строительных подразделений, известных еще с советских времен как "стройбаты". Их восстановление стало частью реформы военно-строительного комплекса, о которой Минобороны России заявило в 2025 году. В ведомстве утверждают, что новые подразделения должны стать дополнительным ресурсом для возведения ключевых военных объектов.

Российские власти также объяснили необходимость изменений проблемами в сфере оборонного строительства. После назначения Андрея Белоусова главой Минобороны ведомство значительно увеличило количество претензий к одному из основных подрядчиков – Военно-строительной компании.

По имеющимся данным, если в 2023 году, последнем полном году работы Сергея Шойгу на посту министра обороны, сумма исков к компании составляла около 441 млн рублей, то уже в 2024 году этот показатель вырос до 18,8 млрд рублей, а с начала 2026 года превысил 17 млрд рублей.

Россия восстанавливает подразделения, существовавшие ещё при СССР

В материале отмечается, что в советское время численность строительных войск достигала примерно 200 тыс. человек. Эти подразделения занимались строительством военных городков, полигонов, складов и других объектов оборонной инфраструктуры.

После распада СССР система частично сохранилась в российской армии, однако в ходе военной реформы 2006 года было принято решение о её ликвидации. Тогдашний министр обороны РФ Сергей Иванов заявил, что "стройбаты ликвидируются как класс", а часть строительных работ передали гражданским компаниям.

Наиболее сложные и стратегические объекты, в частности шахты для размещения баллистических ракет, передали под управление Спецстроя, отвечавшего за специальные сооружения и космическую инфраструктуру.

После ликвидации этого ведомства в 2016–2017 годах его функции перешли к Минобороны РФ, где был создан Военно-строительный комплекс.

Напомним, после парламентских выборов в России 20 сентября существует вероятность того, что оккупанты могут усилить мобилизацию и набрать, по разным оценкам, 1–2 миллиона человек. Однако сразу на фронте они не появятся, поскольку для такого большого количества личного состава требуется подготовка, обучение и другие мероприятия.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в России заявляют, что новой волны мобилизации не планируется, несмотря на распространение соответствующих сообщений в СМИ. В Госдуме утверждают, что такие заявления не соответствуют действительности и являются информационными вбросами.

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