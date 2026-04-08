После двух мировых войн страны Европы выбрали пацифизм в качестве ориентира, однако это несет в себе определенные риски. Без полноценной роли военного игрока Европа рискует столкнутся с российской вооруженной агрессией.

Более того, Европа, которая преобладает по количеству населения США, способна самостоятельно защитить себя. Об этом в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Европе нужна самозащита

По словам дипломата, на сегодняшний день страны Европы выступают как глобальный экономический игрок, но в то же время представляют из себя "военного карлика". Огрызко объяснил, что европейские страны выбрали пацифистский путь, основываясь на горьком опыте Первой и Второй мировой войны.

В то же время он подчеркнул, что в когда по соседству находится страна-террорист Россия, такой путь может обернуться для самой Европы катастрофическими последствиями. Именно поэтому Европа должна возвратиться к роли военного игрока.

"Германия после двух мировых войн несла на себе груз вины и сознательно избегала военной роли. Это распространилось по всему континенту. Европа привыкла к пацифизму – мол, брать оружие в руки безнравственно. Но под русским сапогом с таким подходом не выживают. Поэтому Европа должна возвратиться к роли военного игрока. Иначе война с Россией – вопрос времени", – заявил Огрызко.

Российская военная угроза

Также дипломат рассказал, что до этого времени Европа надеялась на защиту и помощь от Соединенных Штатов. Однако сейчас американский президент Дональд Трамп прямо сказал, что НАТО больше неэффективно, что стало сигналом, в том числе, для российского диктатора Путина.

"Пока Европа цепляется за пацифизм и надеется на США, Трамп прямо говорит: НАТО – бумажный тигр. И Путин это отлично понимает. А это значит, что риск нападения на страны НАТО в Европе он полностью допускает. И если США не реагируют – система может просто не сработать. У Европы, в сущности, уже нет выбора. Почему они тянут? Потому что политическая воля многих лидеров на нуле. Они боятся брать ответственность. И это главная проблема", – рассказал дипломат.

Напомним, на Западе продолжают утверждать, что страна-агрессор Россия готовится к нападению на страны НАТО. При чем первой целью путинской армии могут стать не страны Балтии, а Германия. Такой выбор цели заключается не в захвате территорий, а в параличе ключевого игрока ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, генерал Алексус Гринкевич считает, что любое потенциальное мирное соглашение между страной-агрессором Россией и Украиной не положит конец угрозе, которую Кремль представляет для Европы.

