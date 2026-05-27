Путин может расширить войну за пределы Украины: в Европе растет беспокойство – WSJ

Россия увязла на фронте в Украине, компенсировать свои поражения и неспособность победить агрессор решил массированными ударами по Киеву. В то же время в Европе опасаются, что из-за отчаяния российский диктатор Владимир Путин попытается расширить войну на европейские страны.

Среди потенциальных целей – страны Балтии, в отношении которых Москва в последние недели делает все более агрессивные и воинственные заявления. О ситуации и возможных сценариях ее развития пишет The Wall Street Journal.

Европа боится расширения агрессии РФ

Издание констатировало, что Россия застряла на поле боя в Украине и наносит массированные удары по Киеву. А в европейских столицах растет опасение, что Путин попытается дальше "перетасовать карты", распространив конфликт на Европу.

Маркером таких потенциальных планов агрессора европейцы считают все более воинственные выпады РФ в адрес стран Балтии, звучавшие за последние недели.

Так, Москва угрожала нанести удары по "центрам принятия решений" в Латвии, потому что латвийские власти, мол, разместили на территории страны украинских операторов дронов – что Рига неоднократно отрицала.

Еще одним поводом для усиления беспокойства стала воздушная тревога, которую объявляли на прошлой неделе в Литве. Тогда в укрытия пришлось перейти даже представителям литовской власти: радары зафиксировали приближение к воздушному пространству Литвы неизвестных дронов с территории Беларуси.

Кроме того, министерство обороны РФ опубликовало адреса компаний, которые якобы работают над производством беспилотников с Украиной в восьми европейских странах. Это российское ведомство также заявило о "непредсказуемых последствиях" и "резкой эскалации", которая ожидает эти страны, если они не прекратят оказывать Киеву военную помощь.

"Хотя опасения относительно того, что Россия может распространить конфликт на Европу, не являются новыми, недавние события сделали их более насущными. Несколько европейских чиновников по национальной безопасности предупредили, что Россия может попытаться проверить единство Организации Североатлантического договора, нацелившись на одну из балтийских стран, шведские и датские острова в Балтийском море или территорию альянса в Арктике", – указано в публикации.

Риск военного конфликта между Россией и Европой в 2026-м – значительно выше, чем был два года назад.

"Ситуация с безопасностью в Европе ухудшилась в течение последних 24 месяцев, и мы видим все большую склонность российской стороны брать на себя большие оперативные риски в своих гибридных операциях, переходя также к кинетическим элементам. Мы осознаем, что нам нужно сосредоточиться на усилении нашей способности сдерживать россиян и защищаться от них", – делился мыслями в интервью министр обороны Швеции Поль Йонсон.

В немалой степени ростом рисков Европа "обязана" президенту США Дональду Трампу. Его угрозы вывести часть американских войск, развернутых в Европе, подорвали механизм сдерживания, который еще недавно защищал европейских членов НАТО.

"Высокопоставленные европейские чиновники говорят, что боятся, что Россия может увидеть "окно возможностей" в следующие 12 месяцев, поскольку нефтяной шок от войны с Ираном создает дополнительные политические потрясения в Европе, поддерживая ультраправые партии, которые стремятся вернуться к покупке российской нефти и газа и прекратить помощь Украине", – пишет The Wall Street Journal.

В Европе осознают, что Россия представляет угрозу для всех европейских стран.

"Мы знаем, что целью России является угроза всей европейской архитектуре безопасности, поэтому есть все основания быть чрезвычайно бдительными, продолжать поддерживать Украину и, конечно, продолжать усилия по перевооружению Европы", – отметил Бенджамин Хаддад, министр Франции по делам Европы.

В то же время, добавляет издание, риск заключается в том, что в той же Франции на президентских выборах в 2027-м может победить лояльный к РФ кандидат.

Фактических признаков подготовки нападения пока не наблюдается.

По словам представителей разведки и военных нескольких европейских стран, пока нет никаких признаков того, что Россия фактически будет перебрасывать войска или технику для осуществления нападений на страны Балтии или другие места за пределами Украины в ближайшее время. Но, добавляют они, Путин столкнется с трудным выбором в ближайшие месяцы из-за простого арифметического показателя истощения персонала.

По оценкам западной разведки, российские войска теряют почти 35 тыс. солдат ежемесячно, больше, чем Кремль пытается набирать. Поэтому продолжение войны в Украине в нынешних темпах вскоре станет неприемлемым без прибегания к принудительной мобилизации — чего Россия не делала со времен объявления "частичной мобилизации" в 2022 году, когда, согласно заявлениям российских властей, было призвано около 300 тыс. военнослужащих.

Такой шаг, отмечают в The Wall Street Journal, будет иметь огромные последствия как внутри, так и за пределами России.

"Если вы просто начнете мобилизацию, то подадите сигнал, что на самом деле вы не выиграете эту войну. Поэтому наступает момент, когда им нужно эскалировать, чтобы оправдать мобилизацию. И это очень опасный момент. Конечно, никто не видит, что происходит в голове Путина, но это может быть расчетом для движения вперед и изменения линейности войны", – считает Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

В The Wall Street Journal считают, что тупик, в который зашла российско-украинская война, в значительной степени обусловлен прогрессом обеих сторон в развитии и применении беспилотных технологий. На смену привычной линии фронта пришла "килзона" в десятки километров в ширину. Любое движение в этой зоне быстро обнаруживается. А штурмовики и техника ликвидируются задолго до того, как они смогут приблизиться к вражеским позициям.

И все большее преимущество здесь сейчас получает Украина – благодаря доступу к спутниковому интернету Starlink. Это позволяет украинским операторам поражать на ходу военные грузовики, сжигать склады топлива или боеприпасов за более чем 100 км вглубь российского тыла – и серьезно нарушать российскую логистику.

"Россия не может позволить себе продолжать войну по ее нынешней траектории, поскольку она столкнется с ловушкой уменьшения ресурсов. Это означает, что Путину придется эскалировать. Он может сделать это вертикально, усиливая интенсивность насилия, в том числе с помощью ядерного шантажа, но без какого-либо реального применения ядерного оружия. И он может сделать это горизонтально, расширяя географию конфликта, стремясь заморозить войну на лучших условиях", – считает Александр Данилюк, глава Центра оборонных реформ в Киеве и бывший сотрудник украинской оборонной и разведывательной сфер.

Москва поднимает ставки

The Wall Street Journal напоминает, что Россия уже провела в этом месяце экстренные ядерные учения, которые включали размещение боеголовок в Беларуси. Москва также взялась угрожать, что Киев столкнется с волной "системных" мощных бомбардировок, подобных волне ракетных ударов и ударов беспилотников в минувшие выходные – и призвала иностранные посольства и граждан покинуть украинскую столицу.

Между тем Путин, чьи генералы периодически отчитываются об "освобождении" украинских населенных пунктов, которые на самом деле находятся под контролем Сил обороны (среди последних таких – Купянск и Лиман) продолжает настаивать на том, что победа России близка как никогда.

"Ситуация на передовой для Вооруженных сил Украины постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую", – заявил российский диктатор недавно, призвав украинских военных не выполнять приказы "нелегитимной, воровской хунты" в Киеве.

И пока нет никаких признаков того, что стратегическая цель Путина — господство над всей Украиной и перераспределение баланса сил в Европе — была пересмотрена в сторону снижения аппетитов Москвы – несмотря на все вызовы, стоящие перед Россией на фронте.

"Россия, возможно, меняет свою тактику, но она не изменила своей стратегии и своих целей, и она не остановится сама по себе. Ее империалистические и реваншистские стремления остаются", – отмечает Марьяна Беца, заместитель министра иностранных дел Украины.

Расширение конфликта несет риски для Путина

В официальном дискурсе России, который со времен избрания Трампа является относительно примирительным по отношению к США, но не к Европе, ЕС, который сейчас обеспечивает большую часть поддержки Украины, фигурирует как неумолимый враг, которого нужно наказать или уничтожить.

"Россия четко рассматривает Европейский Союз как угрозу своей системе управления, которая заключается в угнетении и страхе. В конце концов, их цель – уничтожить Европейский Союз. И нам не следует иметь никаких иллюзий относительно этого, потому что они не хотят иметь большой, мощный и единый демократический блок на своем пороге", – считает комиссар ЕС по вопросам демократии, правосудия и верховенства права Майкл Макграт.

Газета напоминает, что во время недавних военных учений дронщики из Украины быстро победили значительно большие подразделения сил НАТО. Поэтому российские войска с полученным ими боевым опытом и с имеющимся беспилотным оборудованием в гипотетическом противостоянии со странами НАТО также покажут себя значительно лучше, чем сейчас в войне с украинцами.

Проблема усугубляется еще и тем, что в Европе возникли сомнения, что США в случае нападения РФ на европейские страны, будут спешить на помощь союзникам по НАТО.

Чтобы начать такую эскалацию, России сначала придется пополнить ряды своих военных.

"Мобилизация, технически, абсолютно осуществима; их система мобилизации была отлажена. Но это также создаст серьезные внутренние проблемы и давление, которые затем могут привести к различным интересным направлениям. Это было бы рискованным решением для Путина. Проблемы внутри России начинают накапливаться: неудачи на поле боя, финансовая ситуация и глубокие удары Украины, которые влияют не только на экономику, но и на людей", – считает директор Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин.

Министр обороны Швеции прогнозирует повторение ситуации осени 2022-го, когда сотни тысяч россиян после объявления мобилизации просто сбежали из РФ.

"В последний раз, когда Путин проводил мобилизацию, произошел значительный отток мозгов, и мы также увидели, что популярность Путина резко упала", – заявил он.

Поль Йонсон также добавил, что нападение Москвы на страны НАТО станет для нее серьезной ошибкой.

"Мы очень решительно настроены сохранить каждый сантиметр территории союзников в безопасности", – заверил он.

Немецкий политик, председатель Комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген считает, что идея выхода из тупика в Украине путем расширения войны на страны НАТО в Балтии может быть соблазнительной, но опасной для Путина.

"Это был бы огромный и дополнительный риск для Путина, который, не имея достаточного успеха против Украины, просто добавит еще одного очень сильного противника в военном конфликте. Несмотря на мои сомнения, мы также должны учитывать, что Путин ведет себя иррационально и эскалационно", – резюмировал он.

