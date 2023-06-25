Президент Украины Владимир Зеленский предупреждает о возможности совершения Россией террористического акта на Запорожской АЭС с выбросом радиации. По сути, речь может идти еще об одной "управляемой катастрофе", которая — как показывает опыт "управляемой катастрофы" на Каховской ГЭС — вполне возможно станет неуправляемой и приведет к последствиям, на которые не рассчитывает даже Путин.

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Президент США Джозеф Байден остерегает, что не стоит легкомысленно относиться к ядерным угрозам президента России. Это заявление показывает, что в Белом доме убедились: Путин готов к чему угодно, только бы не выглядеть проигравшим в войне, которую он затеял в феврале 2022 года.

Российским войскам приходится отбивать украинское наступление и опасаться потери территорий, которые были захвачены в 2014-2022 годах. Об оккупации новых территорий никто пока что и не заикается — хотя война была затеяна вовсе не ради нескольких областей, а для того, чтобы установить контроль над всей Украиной — собственно, в Кремле этого никогда и не скрывали. Но отказываться от намерения если не завоевать, то погубить Украину, Путин не намерен. Несостоявшийся Александр Македонский на наших глазах превращается в Герострата.

Подрыв Каховской АЭС и планы аварии на ЗАЭС напоминают нам о событиях прошлой зимы, когда все усилия России были направлены в первую очередь на уничтожение критической инфраструктуры Украины. Это немногое решало с военной точки зрения. Зато это была атака именно на мирное население. Путин просто хотел превратить Украину в ледяную пустыню, сделать ее города непригодными для жизни. Да, оказалось, что это намерение не удалось осуществить — но оно было.

После подрыва Каховской ГЭС в зоне риска остаются крупные промышленные города Днепропетровской области, и так уже страдающие от российских обстрелов — Кривой Рог, Никополь и Покров. Теперь под вопросом не только сохранение градообразующих предприятий, но и само водоснабжение населения, при этом россияне продолжают наносить удары по критической инфраструктуре.

Ну и, разумеется, если в Кремле действительно пойдут на организацию аварии на ЗАЭС, то постараются организовать ее таким образом, чтобы сделать непригодными для жизни еще несколько больших украинских городов.

Война с помощью организации катастроф — это не доказательство силы, это доказательство бессилия Кремля. Но людям, которые вынуждены покидать свои родные дома из-за путинского сумасшествия, от этого не легче. Понимание, что человеконенавистнические действия Путина — доказательство бессилия, а не силы, не дает ответа на вопросы как справляться с экологической и гуманитарной ситуацией, которая возникла после подрыва Каховской ГЭС и что делать, если авария на ЗАЭС действительно произойдет — не только в случае возможного подрыва станции по приказу Путина, но и из-за хрестоматийного русского головотяпства.

Впрочем, нет, один ответ на эти вопросы у меня есть: важно этого не допустить. Сама готовность смириться с путинским расчетом на долгую войну и "помогать Украине столько, сколько потребуется" при этом не предоставляя ей гарантии безопасности — прямая дорога к войне катастроф и к превращению части территории Украины в безжизненную опустошенную территорию.

Путин вполне может быть удовлетворен долгой войной. Каждый новый ее месяц, каждый новый ее год позволит ему истязать Украину, дестабилизировать Запад и укреплять тоталитарный режим в самой России. Но почему по этому путинскому сценарию должен жить цивилизованный мир, который уже убедился в серьезности путинских планов и готовности российского президента переступить через любые "красные линии".